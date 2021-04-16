Вакцинация: сделал дело – гуляй смело!

Председатель Совета
ветеранов Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева сделала прививку в
числе первых – еще в начале января.
- Мы прошли вакцинацию
всей семьей в январе, на зимних каникулах. Позвонила дочь и сказала: «Надо
прививаться». Мы с мужем согласились. Она узнала, что прививку тогда можно было
сделать без проблем в Тосно. Мы поехали на машине и привились. Никаких
сложностей, никаких последствий – все чувствовали себя хорошо, а самое главное,
на душе стало спокойней. Вокруг многие тогда высказывали недоверие к
вакцинации, сторонились кампанейщины, сомневались в целесообразности прививки.
Я обзвонила всех знакомых и посоветовала не бояться и прививаться.
Жительница Гатчины Нина
Михайловна занимается в хоре ветеранов Гатчинского городского Дома культуры.
Чтобы без опасений посещать репетиции и выступать на концертах и конкурсах,
участники творческого коллектива решили все сделать прививку. В ДК им сообщили
телефон, по которому можно записаться на прививку, и алгоритм действий.
Представители старшего поколения – люди ответственные и дисциплинированные:
поставили задачу – выполнили.
- После вакцинации очень
внимательно прислушивалась к своему организму – никаких изменений. Все согласно
возрасту. Прививка обычная, как от гриппа. Сделала уже две. Теперь могу
спокойно ходить на хор, - радуется Нина Михайловна.
Не отстает и коллектив
газеты «Гатчинская правда». На сегодняшний день в редакции привились уже
практически все. Вакцинацию проходили группами в два захода. Первыми привились
корреспонденты, которые в силу специфики работы посещают разные коллективы.
Через две недели на вакцинацию отправились остальные члены коллектива,
некоторые даже семьями.
Записывались на
вакцинацию через сайт Госуслуг. Дальше все просто: пришел к назначенному
времени с паспортом в выбранный пункт вакцинации. Заполнил необходимые бланки.
Потом - мед-
осмотр. Если со здоровьем
все в порядке, вам прочитают лекцию, как себя вести после прививки, и выдадут
памятку, с которой вы отправитесь в прививочный кабинет.
Мне, почему-то, было
страшно, как в детстве. Коллеги и подсмеивались, и поддерживали. Что за фобия у
взрослой женщины – не понятно. После укола у меня ничего не болело, температура
не поднималась. И, вернувшись на работу, я про прививку забыла.
Кстати, тот кто сделал
вторую прививку, может зайти на сайт Госуслуг и получить QR-код своего
прививочного сертификата или, если нужно, распечатать его на русском или
английском языках. Это может пригодиться в дороге, например, в аэропорту, чтобы
не носить с собой бумажный вариант сертификата.