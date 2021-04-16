Вакцинация: сделал дело – гуляй смело!

Председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева сделала прививку в числе первых – еще в начале января.

- Мы прошли вакцинацию всей семьей в январе, на зимних каникулах. Позвонила дочь и сказала: «Надо прививаться». Мы с мужем согласились. Она узнала, что прививку тогда можно было сделать без проблем в Тосно. Мы поехали на машине и привились. Никаких сложностей, никаких последствий – все чувствовали себя хорошо, а самое главное, на душе стало спокойней. Вокруг многие тогда высказывали недоверие к вакцинации, сторонились кампанейщины, сомневались в целесообразности прививки. Я обзвонила всех знакомых и посоветовала не бояться и прививаться.

Жительница Гатчины Нина Михайловна занимается в хоре ветеранов Гатчинского городского Дома культуры. Чтобы без опасений посещать репетиции и выступать на концертах и конкурсах, участники творческого коллектива решили все сделать прививку. В ДК им сообщили телефон, по которому можно записаться на прививку, и алгоритм действий. Представители старшего поколения – люди ответственные и дисциплинированные: поставили задачу – выполнили.

- После вакцинации очень внимательно прислушивалась к своему организму – никаких изменений. Все согласно возрасту. Прививка обычная, как от гриппа. Сделала уже две. Теперь могу спокойно ходить на хор, - радуется Нина Михайловна.

Не отстает и коллектив газеты «Гатчинская правда». На сегодняшний день в редакции привились уже практически все. Вакцинацию проходили группами в два захода. Первыми привились корреспонденты, которые в силу специфики работы посещают разные коллективы. Через две недели на вакцинацию отправились остальные члены коллектива, некоторые даже семьями.

Записывались на вакцинацию через сайт Госуслуг. Дальше все просто: пришел к назначенному времени с паспортом в выбранный пункт вакцинации. Заполнил необходимые бланки. Потом - мед-

осмотр. Если со здоровьем все в порядке, вам прочитают лекцию, как себя вести после прививки, и выдадут памятку, с которой вы отправитесь в прививочный кабинет.

Мне, почему-то, было страшно, как в детстве. Коллеги и подсмеивались, и поддерживали. Что за фобия у взрослой женщины – не понятно. После укола у меня ничего не болело, температура не поднималась. И, вернувшись на работу, я про прививку забыла.

Кстати, тот кто сделал вторую прививку, может зайти на сайт Госуслуг и получить QR-код своего прививочного сертификата или, если нужно, распечатать его на русском или английском языках. Это может пригодиться в дороге, например, в аэропорту, чтобы не носить с собой бумажный вариант сертификата.



