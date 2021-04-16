За сутки - 13 новых случаев заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 13 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+4)

- п. Кобралово (+1)

- п. Вырица (+2)

- п. Дивенский (+1)

- г. Коммунар (+1)

- п. Елизаветино (+1)

- д. Лампово (+1)

- п. Дружноселье (+1)

- п. Новый Свет (+1)

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 5 922 человек, 5 277 из их числа – 90,8 % - выздоровели. Скончались 172 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 16 апреля коронавирусная инфекция диагностирована у 41 356 человек, 38 225 человек поправились, 1 066 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 92,4 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 2 556 человек (выздоровели 2 440),

- г. Коммунар – 375 человек (выздоровели 320),

- п. Сиверский – 313 человека (выздоровели 282),

- п. Вырица – 270 человек (выздоровели 251),

- п. Тайцы – 158 человек (выздоровели 151),

- п. Новый Свет – 150 человек (выздоровели 140),

- д. Малое Верево – 138 человек (выздоровели 110),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Большие Колпаны – 99 человек (выздоровели 92),

- с. Никольское – 98 человек (выздоровели 93),

- п. Пудость – 83 человека (выздоровели 73),

- п. Дружная Горка – 79 человек (выздоровели 74),

- п. Войсковицы – 77 человек (выздоровели 71),

- д. Новый Учхоз – 55 человек (выздоровели 48),

- д. Малые Колпаны – 53 человека (выздоровели 49),

- п. Терволово – 48 человек (выздоровели 44),

- д. Сяськелево – 47 человек (выздоровели 44),

- д. Лампово – 46 человек (выздоровели 43),

- п. Семрино – 45 человек (выздоровели 39),

- п. Елизаветино – 44 человека (выздоровели 37),

- с. Рождествено – 44 человека (выздоровели 39),

- д. Батово – 40 человек (выздоровели 32),

- д. Белогорка – 32 человека (выздоровели 29),

- п. Торфяное – 32 человека (выздоровели 23),

- д. Пудомяги – 31 человек (выздоровели 28),

- п. Кобралово – 36 человек (выздоровели 28),

- д. Мины – 27 человек (выздоровели 23),

- п. Лукаши – 27 человек (выздоровели 26),

- п. Сусанино – 26 человек (выздоровели 25),

- д. Большое Рейзино – 26 человек (выздоровели 23),

- д. Старосиверская – 26 человек (выздоровели 22),

- п. Высокоключевой – 25 человек (выздоровели 20),

- п. Мыза-Ивановка – 24 человека (выздоровели 21),

- д. Жабино – 20 человек (выздоровели 18),

- д. Горки (Веревское СП) – 20 человек (выздоровели 14),

- п. Суйда – 19 человек (выздоровели 18),

- д. Меньково – 19 человек (выздоровели 16),

- д. Покровская – 17 человек (выздоровели 15),

- д. Большое Верево – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Нижняя – 17 человек (выздоровели 11),

- п. Дружноселье – 16 человек (выздоровели 13),

- д. Сокколово – 15 человек (выздоровели 14),

- д. Шпаньково – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Монделево – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Пустошка – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Парицы – 13 человек (выздоровели 11),

- п. Пригородный – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Ивановка (Пудостьское) – 12 человек (выздоровели 9),

- д. Выра – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Куровицы - 11 человек (выздоровели 10),

- д. Александровка - 11 человек (выздоровели 7),

- д. Новосиверская – 11 человек (выздоровели 8),

- д. Вайялово – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Большие Борницы – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Вайя – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Покровка - 10 человек (выздоровели 7),

- д. Корпиково – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Романовка – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Вяхтелево – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Тойворово – 9 человек (выздоровели 7),

- п. Кобринское – 9 человек (выздоровели 3),

- п. Дивенский – 9 человек (выздоровели 5),

- д. Даймище – 8 человек (все выздоровели),

- д. Ивановка (Веревское СП) – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Чаща – 8 человек (выздоровели 5),

- п. Прибытково – 8 человек (выздоровели 5),

- д. Черново, д. Химози, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес – по 7 человек,

- д. Старицы, д. Ляды, с. Орлино, п. Карташевская – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Большево, д. Руссолово, д. Красницы, д. Мыза, д. Дони, д. Котельниково, д. Алексеевка, д. Межно, п. Торфопредприятие, д. Вопша, д. Зайцево – по 5 человек,

- д. Тяглино, д. Антелево, д. Реболово, д. Новые Черницы, д. Большие Тайцы, д. Изора, д. Переярово – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, д. Никольское, п. Новинка, д. Петрово, д. Кобрино, д. Вохоново, д. Бугры, д. Пижма, д. Грязно, д. Коммолово, ДНП КП Вайя, с. Воскресенское – по 3 человека,

- Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Ковшово, д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля, п. Кезево, д. Рябизи, д. Сабры, д. Бор, д. Заборье, КП Рыбицы-1, д. Юля-Пурская – по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, массив «Ухта», д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Скворицы, д. Каушта, д. Дылицы, массив «Дачный», д. Акколово, д. Кямяря, д. Савкино, д. Ермолино, д. Малое Замостье, д. Туганицы, д Педлино, СНТ Пудость, д. Ижора (Елизаветинское) - по 1 человеку.