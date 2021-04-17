Сотрудники вневедомственной охраны задержали разыскиваемого правонарушителя

Гражданин для оформления документов обратился в отдел по вопросам миграции, расположенный на проспекте 25 Октября в Гатчине. В ходе проверки работники отдела установили, что мужчина, временно проживающий сейчас в деревне Белогорка, находится в федеральном розыске за правонарушение, ранее совершенное им на территории одной из среднеазиатских республик.

Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали данного гражданина. Наряд вневедомственной охраны передал правонарушителя, разыскиваемого с 2019 года, сотрудникам территориального отдела полиции, сообщает пресс-служба УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО.