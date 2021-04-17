Сотрудники вневедомственной охраны задержали разыскиваемого правонарушителя

Сотрудники вневедомственной охраны задержали разыскиваемого правонарушителя

15 апреля наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области задержал уроженца одной из среднеазиатских республик, который находился в федеральном розыске.

Рубрики : Криминал     17 Apr 2021

Гражданин для оформления документов обратился в отдел по вопросам миграции, расположенный на проспекте 25 Октября в Гатчине. В ходе проверки работники отдела установили, что мужчина, временно проживающий сейчас в деревне Белогорка, находится в федеральном розыске за правонарушение, ранее совершенное им на территории одной из среднеазиатских республик.

Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали данного гражданина. Наряд вневедомственной охраны передал правонарушителя, разыскиваемого с 2019 года, сотрудникам территориального отдела полиции, сообщает пресс-служба УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО.

 

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