Сотрудники вневедомственной охраны задержали разыскиваемого правонарушителя

Гражданин для оформления документов обратился в
отдел по вопросам миграции, расположенный на проспекте 25 Октября в Гатчине. В
ходе проверки работники отдела установили, что мужчина, временно проживающий
сейчас в деревне Белогорка, находится в федеральном розыске за правонарушение,
ранее совершенное им на территории одной из
среднеазиатских республик.
Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали данного гражданина. Наряд вневедомственной охраны передал правонарушителя, разыскиваемого с 2019 года, сотрудникам территориального отдела полиции, сообщает пресс-служба УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО.