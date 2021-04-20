Международный субботник в Гатчине

Напомним, впервые представители Генерального консула Государства Израиль в Санкт-Петербурге приняли участие в экологической акции в Гатчине в сентябре 2019 года. Тогда они высаживали саженцы сосны, предоставленные Гатчинским лесничеством, рядом с парковкой у Гатчинской станции скорой помощи и перинатального центра. На этот раз представители генконсульства приехали оценить подросшие сосенки и провести уборку территории. Участниками субботника также стали представители комитета по внешним связям Ленинградской области и администрации Гатчинского района.

Глава районной администрации Людмила Нещадим приветствовала Ольгу Слов и поблагодарила за участие в благоустройстве города.

- Мы признательны вам и вашим коллегам за то, что нашли возможность и высадились у нас с таким трудовым десантом. Мы также призываем жителей города включиться в общегородской субботник, чтобы привести нашу любимую Гатчину в порядок, - сказала Людмила Нещадим.

Ольга Слов, в свою очередь поздравила Людмилу Нещадим и всех жителей города с присвоением Гатчине статуса столицы Ленинградской области.

- Это большая честь и статус, который обязывает. К сожалению, мы не смогли принять участие в субботнике в прошлом году из-за пандемии, но рады, что наши сосенки прижились. Кроме этого, рядом с ними были высажены и новые деревья. Это значит, что здесь будет хороший сквер, - сказала она.

Ольга Слов выразила надежду на скорейшее открытие границ для продолжения активного взаимодействия не только с Ленинградской областью, но и с Гатчинским районом, в частности. Людмила Нещадим передала гостям подарок от районной администрации. Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов также поблагодарил Ольгу Слов за сотрудничество.

- Мы не могли не поддержать наших коллег из Генконсульства Государства Израиль и решили принять участие в традиционном субботнике. Пользуясь случаем, благодарю Ольгу Слов за активную позицию. Вопреки коронавирусу мы много общались в прошлом году посредством видеоконференцсвязи и будем поддерживать контакт и дальше, - сказал Олег Коновалов.





Фото автора