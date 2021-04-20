Международный субботник в Гатчине

Напомним,
впервые представители Генерального консула Государства Израиль в
Санкт-Петербурге приняли участие в экологической акции в Гатчине в сентябре
2019 года. Тогда они высаживали саженцы сосны, предоставленные Гатчинским
лесничеством, рядом с парковкой у Гатчинской станции скорой помощи и
перинатального центра. На этот раз представители генконсульства приехали
оценить подросшие сосенки и провести уборку территории. Участниками субботника
также стали представители комитета по внешним связям Ленинградской области и
администрации Гатчинского района.
Глава
районной администрации Людмила Нещадим приветствовала Ольгу Слов и
поблагодарила за участие в благоустройстве города.
-
Мы признательны вам и вашим коллегам за то, что нашли возможность и высадились
у нас с таким трудовым десантом. Мы также призываем жителей города включиться в
общегородской субботник, чтобы привести нашу любимую Гатчину в порядок, -
сказала Людмила Нещадим.
Ольга
Слов, в свою очередь поздравила Людмилу Нещадим и всех жителей города с
присвоением Гатчине статуса столицы Ленинградской области.
-
Это большая честь и статус, который обязывает. К сожалению, мы не смогли
принять участие в субботнике в прошлом году из-за пандемии, но рады, что наши
сосенки прижились. Кроме этого, рядом с ними были высажены и новые деревья. Это
значит, что здесь будет хороший сквер, - сказала она.
Ольга
Слов выразила надежду на скорейшее открытие границ для продолжения активного взаимодействия
не только с Ленинградской областью, но и с Гатчинским районом, в частности.
Людмила Нещадим передала гостям подарок от районной администрации. Председатель
комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов также
поблагодарил Ольгу Слов за сотрудничество.
-
Мы не могли не поддержать наших коллег из Генконсульства Государства Израиль и решили
принять участие в традиционном субботнике. Пользуясь случаем, благодарю Ольгу
Слов за активную позицию. Вопреки коронавирусу мы много общались в прошлом году
посредством видеоконференцсвязи и будем поддерживать контакт и дальше, - сказал
Олег Коновалов.
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