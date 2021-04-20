В Гатчине отключат воду 21 апреля

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением ремонтных работ на магистральных сетях водопровода и их плановой промывкой, будет отключена подача холодного водоснабжения с 22.00 21 апреля до 06.00 22 апреля по следующим адресам: г. Гатчина, центральная часть города от Въезда до ул. Чкалова, мрн-н «Хохлово Поле», мрн-н «Загвоздка», Промзона №1.

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки из колодца по адресу: ул. Чкалова у д. 18, 21 апреля с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. Чкалова д. 2 (СОШ №4), 4, 6, 6А, 10, 10А, 10Б, 11, 13, 15, 16, 18, 18А, 20, 22.

ул. л-та Шмидта д. 2, 4.