"В скверу, где детские грибочки…"

"В скверу, где детские грибочки…"

При попытке оформить административный протокол на уличных выпивох в Гатчине пострадали полицейские. Есть свидетели: все происходило на глазах подростков.

Рубрики : Криминал     20 Apr 2021

16-го апреля, около половины пятого вечера, сотрудники патрульно-постовой службы полиции получили сообщение, что в Гатчине на улице К. Маркса у дома № 30 на детской площадке неизвестные распивают алкоголь и нецензурно выражаются.

По прибытии на место информация подтвердилась. Распивали спиртное и матерились отец и сын – Анатолий и Сергей Х., а с ними – 23-летняя барышня Анастасия Я. Всем троим было предложено пройти в патрульный автомобиль для составления административного протокола, но молодой человек – 29-летний Сергей Х. стал упираться ногами, хватать полицейских за форменное обмундирование, отталкивать и непечатно выражаться в их адрес. Оскорбление сотрудников полиции при исполнении происходило в общественном месте в присутствии посторонних – двух подростков.

Сергея Х. доставили в дежурную часть и составили-таки на него протокол. Но этим дело не ограничится. Полиция проводит проверку.

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