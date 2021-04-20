16-го
апреля, около половины пятого вечера, сотрудники патрульно-постовой службы
полиции получили сообщение, что в Гатчине на улице К. Маркса у дома № 30 на
детской площадке неизвестные распивают алкоголь и нецензурно выражаются.
По
прибытии на место информация подтвердилась. Распивали спиртное и матерились
отец и сын – Анатолий и Сергей Х., а с ними – 23-летняя барышня Анастасия Я.
Всем троим было предложено пройти в патрульный автомобиль для составления
административного протокола, но молодой человек – 29-летний Сергей Х. стал
упираться ногами, хватать полицейских за форменное обмундирование, отталкивать
и непечатно выражаться в их адрес. Оскорбление сотрудников полиции при
исполнении происходило в общественном месте в присутствии посторонних – двух
подростков.
Сергея
Х. доставили в дежурную часть и составили-таки на него протокол. Но этим дело
не ограничится. Полиция проводит проверку.