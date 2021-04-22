Главный репродуктолог региона проведет прием в Перинатальном центре Гатчины

Главный репродуктолог региона проведет прием в Перинатальном центре Гатчины

В рамках нацпроекта «Демография» в Ленинградской области продолжается консультирование женщин по вопросам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Жительницы региона могут пройти обследование и записаться на бесплатную процедуру ЭКО.

Рубрики : Здоровье     22 Apr 2021

Главный внештатный репродуктолог региона Владимир Кузьмичев лично ответит на вопросы женщин по подготовке к процедуре 23 апреля, 7 и 21 мая. Он также проведет осмотр и запись непосредственно на ЭКО.

Приемы пройдут в Перинатальном центре ЛОКБ по адресу: Гатчина, Красносельское шоссе, 1а. Для записи на консультацию необходимо обратиться к своему лечащему акушеру-гинекологу, который выдаст направление на прием.

Консультирование женщин является продолжением запущенной летом в 2020 году программы «Ленинградское здоровье». В рамках акции репродуктолог и генетик Ленинградской областной клинической больницы посещали районы региона для того, чтобы женщины могли пройти обследование и получить доступ к процедуре.

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