Главный репродуктолог региона проведет прием в Перинатальном центре Гатчины

Главный внештатный
репродуктолог региона Владимир Кузьмичев лично ответит на вопросы женщин по
подготовке к процедуре 23 апреля, 7 и 21 мая. Он также проведет осмотр и запись
непосредственно на ЭКО.
Приемы пройдут в
Перинатальном центре ЛОКБ по адресу: Гатчина, Красносельское шоссе, 1а. Для
записи на консультацию необходимо обратиться к своему лечащему
акушеру-гинекологу, который выдаст направление на прием.
Консультирование
женщин является продолжением запущенной летом в 2020 году программы
«Ленинградское здоровье». В рамках акции репродуктолог и генетик Ленинградской
областной клинической больницы посещали районы региона для того, чтобы женщины
могли пройти обследование и получить доступ к процедуре.