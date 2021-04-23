24 апреля в Гатчине и других городах области пройдут субботники

«Приглашаю всех выйти на субботник
24 апреля. Давайте вместе сделаем любимую область чище и красивее. Для нас это
добрая традиция», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Сам глава региона поучаствует в субботнике в Выборгском районе.
Масштабные субботники на территориях,
которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — нововведение этого года. В
Ленинградской области они пройдут в 27 городах, где благоустройство
общественных пространств запланировано на 2022 год: Бокситогорске, Всеволожске,
Выборге, Гатчине, Кудрово, Лодейном Поле, Луге, Мурино, Отрадном, Подпорожье,
Приозерске и в других населенных пунктах. Жители смогут не только привести эти
территории в порядок, но и познакомиться с перспективами их благоустройства. На
субботниках им представят детальные дизайн-проекты. Выбрать лучший проект можно
будет на единой платформе 47.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.
24-м апреля субботники в Ленинградской области не ограничатся. Месячник по благоустройству в регионе уже начался, он продлится до 11 июня. До Дня Победы пройдет уборка всех мемориалов, памятных мест и воинских захоронений. Второй этап месячника посвящен Году Чистой воды: пройдет уборка побережья Финского залива и Ладожского озера, территорий возле рек и озер. Управляющие компании вместе с жителями организуют уборку во дворах и на общедомовых площадках.