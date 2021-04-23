Гатчину ждёт космическая «Библионочь»

Ленинградская областная
универсальная научная библиотека станет центром библиотечной вселенной
Ленинградской области. Провести онлайн-марафон с мест событий помогут
сотрудники областных библиотек, которые на некоторое время превратятся в
корреспондентов прямого эфира. Викторины, лекции, встречи с писателями,
поэтические чтения, творческие мастер-классы ожидают посетителей в библиотеках
47 региона.
В Гатчинской Центральной городской
библиотеке им. А. И. Куприна 23 апреля в 19.00 начнется Библионочь в Купринке
под названием «Звезды рядом с нами». В Библиотеке-филиале № 2 на ул. К.
Подрядчикова, д. 13 с читателей в гости с 18.00. В программе Библионочи - познавательно-развлекательная
программа «Полет к неизведанному»; библиосумерки для детей: мастер-класс
«Космический круг», квест по библиотеке для детей и родителей «Найди дорогу к
звезде»; квиз «Через тернии к звездам», литературно-музыкальная программа
«Космогония Гумилева». В Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина на
Аэродроме (ул. Зверевой, д.15а) с 18.00 также начнутся мероприятия «Библионочи
– 2021».
Напомним, что X юбилейная
акция «Библионочь» приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию
полета в космос Юрия Гагарина, поэтому мероприятие пройдет под девизом «Книга –
путь к звездам».
Из читального зала
Ленинградской областной библиотеки также будет вестись онлайн-трансляция
событий всероссийской акции «Библионочь». «Библионочь – 2021» стартует в 17.00
на канале Ленинградской областной универсальной научной библиотеки в YouTube.