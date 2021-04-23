Гатчину ждёт космическая «Библионочь»

Ленинградская областная универсальная научная библиотека станет центром библиотечной вселенной Ленинградской области. Провести онлайн-марафон с мест событий помогут сотрудники областных библиотек, которые на некоторое время превратятся в корреспондентов прямого эфира. Викторины, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, творческие мастер-классы ожидают посетителей в библиотеках 47 региона.

В Гатчинской Центральной городской библиотеке им. А. И. Куприна 23 апреля в 19.00 начнется Библионочь в Купринке под названием «Звезды рядом с нами». В Библиотеке-филиале № 2 на ул. К. Подрядчикова, д. 13 с читателей в гости с 18.00. В программе Библионочи - познавательно-развлекательная программа «Полет к неизведанному»; библиосумерки для детей: мастер-класс «Космический круг», квест по библиотеке для детей и родителей «Найди дорогу к звезде»; квиз «Через тернии к звездам», литературно-музыкальная программа «Космогония Гумилева». В Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина на Аэродроме (ул. Зверевой, д.15а) с 18.00 также начнутся мероприятия «Библионочи – 2021».

Напомним, что X юбилейная акция «Библионочь» приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, поэтому мероприятие пройдет под девизом «Книга – путь к звездам».

Из читального зала Ленинградской областной библиотеки также будет вестись онлайн-трансляция событий всероссийской акции «Библионочь». «Библионочь – 2021» стартует в 17.00 на канале Ленинградской областной универсальной научной библиотеки в YouTube.