Улица Чкалова в Гатчине станет правительственным кварталом

Деревянные
жилые дома по улице Чкалова в городе Гатчине, которые являются выявленными
объектами культурного наследия, будут отреставрированы. Планируется, что в
будущем они составят так называемый правительственный квартал.
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Важно сохранять не только объекты культурного наследия, но и типовую
историческую городскую застройку, в том числе и деревянную. И Гатчина будет
«первой ласточкой» работы в этом направлении, - сказал Владимир Цой.
Предложение
Владимира Цоя уже поддержал глава региона Александр Дрозденко. На своей
странице в социальной сети Инстаграм он написал:
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Найден вариант переезда в Гатчину комитетов администрации. После реставрации
аварийных деревянных домов на улицах Чкалова, Горького, Карла Маркса здесь
разместится правительственный квартал. Почти весь этот аварийный фонд - объекты
культурного наследия. Область обязана восстановить деревянную застройку, сейчас
она - в программе расселения аварийного жилья. Из бюджета не потребуется
финансировать новое строительство, в столице Ленобласти будет восстанавливаться
историческая застройка и сокращаться аварийный жилой фонд.