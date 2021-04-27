Улица Чкалова в Гатчине станет правительственным кварталом

Деревянные жилые дома по улице Чкалова в городе Гатчине, которые являются выявленными объектами культурного наследия, будут отреставрированы. Планируется, что в будущем они составят так называемый правительственный квартал.

- Важно сохранять не только объекты культурного наследия, но и типовую историческую городскую застройку, в том числе и деревянную. И Гатчина будет «первой ласточкой» работы в этом направлении, - сказал Владимир Цой.

Предложение Владимира Цоя уже поддержал глава региона Александр Дрозденко. На своей странице в социальной сети Инстаграм он написал:

- Найден вариант переезда в Гатчину комитетов администрации. После реставрации аварийных деревянных домов на улицах Чкалова, Горького, Карла Маркса здесь разместится правительственный квартал. Почти весь этот аварийный фонд - объекты культурного наследия. Область обязана восстановить деревянную застройку, сейчас она - в программе расселения аварийного жилья. Из бюджета не потребуется финансировать новое строительство, в столице Ленобласти будет восстанавливаться историческая застройка и сокращаться аварийный жилой фонд.