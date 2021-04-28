Гатчинская станция скорой помощи: «Мы – ребята с юмором и большим опытом»

Гатчинскую станцию скорой медицинской помощи, в структуру которой также входят подстанции в поселках Сиверский, Вырица и в городе Коммунаре, уже 33 года возглавляет Сергей Новоселов. Он начинал свое обучение в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И.П. Павлова, затем родителей перевели на работу в Сибирь, где он окончил Алтайский государственный медицинский институт. Сергей Анатольевич вспоминает, что в год выпуска – в 1983 году генсек партии Леонид Брежнев ввел систему распределения выпускников ВУЗов. Так, следующие пять лет Сергей Новоселов работал и жил в городе Рубцовске, а затем ему поступило предложение от главного врача Гатчинской ЦРБ Иосифа Якубовича о трудоустройстве. В результате, Сергей Анатольевич поступил на работу в кардиологическое отделение больницы и на станцию скорой помощи. Сначала работал рядовым сотрудником, а через несколько месяцев возглавил станцию скорой медицинской помощи.

Сергей Анатольевич вспоминает, что изначально станция скорой помощи Гатчинской больницы располагалась в здании нынешней ветеринарной клиники на улице Карла Маркса. Затем медиков перевели на первый этаж взрослой поликлиники на улице Урицкого, где ранее располагалась рентгенологическая служба.

- Сколько тогда наслушался от коллег про себя. Врачи и фельдшеры были категорически против переезда и говорили, что мы все заболеем онкологией и лучевой болезнью, хотя я неоднократно приглашал специалистов, в том числе из ПИЯФа, которые делали замеры и никакого облучения и радиации не нашли. Зато здесь было просторно, светло и удобно как работать, так и отдыхать между выездами, - вспоминает Сергей Анатольевич.

Следующий переезд также наделал много шума, когда скорая помощь обосновалась в нынешнем здании, где ранее работало туберкулезное отделение. И опять заведующему пришлось организовывать проверки с участием Роспотребнадзора, брать пробы, тщательно обрабатывать помещения.

Сегодня для медиков Гатчинской станции скорой помощи созданы комфортные условия работы: в помещениях сделан ремонт, есть место для отдыха и приема пищи. Автопарк обновляется каждые три года. Коллектив состоит из шести врачей бригад интенсивной терапии, около 120 фельдшеров, а также 16 диспетчеров, объединенных в Единую диспетчерскую службу, расположенную в Гатчине.

Текучка кадров минимальная. Раньше медики предпочитали работать в Санкт-Петербурге из-за высоких зарплат, но благодаря грамотной политике правительства Ленинградской области в этом направлении, штат областных станций скорой помощи постепенно укомплектовался. Более того, среди сотрудников есть и те, кто вернулся из Санкт-Петербурга на работу в Гатчину. Тем не менее, еще есть куда стремиться – в 80 % бригад Гатчинской станции скорой помощи либо один фельдшер, либо один врач, хотя в идеале должно быть двое.

- Приятно, что к нам приходят устраиваться на работу медики из соседних районов Ленинградской области. Они уже наслышаны о наших строгих, но справедливых правилах, дружном коллективе и самой высокой зарплате среди других отделений скорой помощи в регионе, - подчеркнул Сергей Новоселов.

А правила, действительно, простые и понятные. Ежедневно Сергей Анатольевич проверяет все карты вызовов, хотя обязан разбирать лишь 15 % от общего количества. Благодаря этому, заведующий может оценить качество и своевременность оказанной помощи, от чего напрямую зависит уровень стимулирующих выплат.

Пожалуй, стоит в очередной раз напомнить об интенсивности работы скорой помощи в период первой и второй волны пандемии коронавирусной инфекции, особенно, когда у медиков еще не было достаточного количества средств индивидуальной защиты и понимания природы вируса, его распространения и влияния на организм.

- Думал, что 150 вызовов в сутки – это предел для скорой помощи. Но, как оказалось, можно обслужить и 350 вызовов в сутки. При этом у нас доходило до 20 открытых больничных листов одновременно. С утра видел, как сотрудники спят в комнате для отдыха без сил. Особенно, конечно, было жаль наших девушек, - рассказал Сергей Новоселов.

Сотрудники Гатчинской станции скорой помощи получили все положенные им федеральные и региональные «ковидные» выплаты. За время пандемии, к счастью, гатчинская скорая не лишилась никого из сотрудников.

- Только двое лежали в ковидном госпитале в Киришах в тяжелом состоянии. Очень переживал, так как чувствовал свою ответственность, но все обошлось, - сказал Сергей Новоселов.

Кстати, коллектив Гатчинской станции скорой помощи не только дружный, но и очень веселый. Дважды команда «Крестоносцы» выигрывала Кубок главного врача в игре КВН, а члены их команды поддержки были признаны лучшими болельщиками. «Мы – ребята с хорошим ме-дицинским юмором», - говорит Сергей Новоселов.

Не только с юмором, но и с большим опытом. Сергей Новоселов по праву считается старожилом среди работников скорой помощи не только в Гатчинском районе, но и во всей Ленинградской области.

- Я сразу влюбился в эту работу, горжусь ей и честно могу сказать, что хожу сюда каждый день, как на праздник. Это на 100 % мое место, и менять его ни на что не собираюсь, какие бы должности мне не предлагали, - говорит он.

В преддверии профессионального праздника сотрудников Гатчинской станции скорой помощи наградили почетными и заслуженными наградами.

Благодарственное письмо губернатора Ленинградской области вручили фельдшеру по приему и передаче вызовов Ольге Стальмаковой. Благодарственным письмом Законодательного собрания Ленинградской области наградили фельдшера Ольгу Геренко. Почетные грамоты комитета по здравоохранению Ленинградской области получили фельдшер Ольга Малыгина, фельдшеры по приему и передаче вызовов Ирина Аношенкова и Елена Янушкевич, а также медицинская сестра процедурной Татьяна Степанова.

- Выражаю всему коллективу искреннюю и сердечную благодарность за ежедневную работу и стойкость в период пандемии. Отдельная благодарность – водителям, которые никогда не отказываются помочь медикам и пациентам, а также нашим сотрудницам, которые отвечают за чистоту в отделениях. Желаю всем крепкого здоровья, а также хорошего отдыха в приближающийся период отпусков. Надеюсь, обойдемся без четвертой волны и дальнейших мутаций вируса, - сказал Сергей Новоселов.





Фото Ольги Фирсовой