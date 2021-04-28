Гатчинская станция скорой помощи: «Мы – ребята с юмором и большим опытом»

Гатчинскую станцию скорой медицинской помощи, в структуру которой также входят подстанции в поселках Сиверский, Вырица и в городе Коммунаре, уже 33 года возглавляет Сергей Новоселов. Он начинал свое обучение в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И.П. Павлова, затем родителей перевели на работу в Сибирь, где он окончил Алтайский государственный медицинский институт. Сергей Анатольевич вспоминает, что в год выпуска – в 1983 году генсек партии Леонид Брежнев ввел систему распределения выпускников ВУЗов. Так, следующие пять лет Сергей Новоселов работал и жил в городе Рубцовске, а затем ему поступило предложение от главного врача Гатчинской ЦРБ Иосифа Якубовича о трудоустройстве. В результате, Сергей Анатольевич поступил на работу в кардиологическое отделение больницы и на станцию скорой помощи. Сначала работал рядовым сотрудником, а через несколько месяцев возглавил станцию скорой медицинской помощи.
Сергей Анатольевич вспоминает, что изначально станция
скорой помощи Гатчинской больницы располагалась в здании нынешней ветеринарной
клиники на улице Карла Маркса. Затем медиков перевели на первый этаж взрослой
поликлиники на улице Урицкого, где ранее располагалась рентгенологическая
служба.
- Сколько тогда наслушался от коллег про себя. Врачи
и фельдшеры были категорически против переезда и говорили, что мы все заболеем
онкологией и лучевой болезнью, хотя я неоднократно приглашал специалистов, в
том числе из ПИЯФа, которые делали замеры и никакого облучения и радиации не
нашли. Зато здесь было просторно, светло и удобно как работать, так и отдыхать
между выездами, - вспоминает Сергей Анатольевич.
Следующий переезд также наделал много шума, когда
скорая помощь обосновалась в нынешнем здании, где ранее работало туберкулезное
отделение. И опять заведующему пришлось организовывать проверки с участием
Роспотребнадзора, брать пробы, тщательно обрабатывать помещения.
Сегодня для медиков Гатчинской станции скорой помощи
созданы комфортные условия работы: в помещениях сделан ремонт, есть место для
отдыха и приема пищи. Автопарк обновляется каждые три года. Коллектив состоит
из шести врачей бригад интенсивной терапии, около 120 фельдшеров, а также 16
диспетчеров, объединенных в Единую диспетчерскую службу, расположенную в
Гатчине.
Текучка кадров минимальная. Раньше медики
предпочитали работать в Санкт-Петербурге из-за высоких зарплат, но благодаря
грамотной политике правительства Ленинградской области в этом направлении, штат
областных станций скорой помощи постепенно укомплектовался. Более того, среди
сотрудников есть и те, кто вернулся из Санкт-Петербурга на работу в Гатчину.
Тем не менее, еще есть куда стремиться – в 80 % бригад Гатчинской станции
скорой помощи либо один фельдшер, либо
один врач, хотя в идеале должно быть двое.
- Приятно, что к нам приходят устраиваться на работу
медики из соседних районов Ленинградской области. Они уже наслышаны о наших
строгих, но справедливых правилах, дружном коллективе и самой высокой зарплате
среди других отделений скорой помощи в регионе, - подчеркнул Сергей Новоселов.
А правила, действительно, простые и понятные.
Ежедневно Сергей Анатольевич проверяет все карты вызовов, хотя обязан разбирать
лишь 15 % от общего количества. Благодаря этому, заведующий может оценить
качество и своевременность оказанной помощи, от чего напрямую зависит уровень
стимулирующих выплат.
Пожалуй, стоит в очередной раз напомнить об
интенсивности работы скорой помощи в период первой и второй волны пандемии
коронавирусной инфекции, особенно, когда у медиков еще не было достаточного
количества средств индивидуальной защиты и понимания природы вируса, его
распространения и влияния на организм.
- Думал, что 150 вызовов в сутки – это предел для
скорой помощи. Но, как оказалось, можно обслужить и 350 вызовов в сутки. При
этом у нас доходило до 20 открытых больничных листов одновременно. С утра
видел, как сотрудники спят в комнате для отдыха без сил. Особенно, конечно,
было жаль наших девушек, - рассказал Сергей Новоселов.
Сотрудники Гатчинской станции скорой помощи получили
все положенные им федеральные и региональные «ковидные» выплаты. За время
пандемии, к счастью, гатчинская скорая не лишилась никого из сотрудников.
- Только двое лежали в ковидном госпитале в Киришах
в тяжелом состоянии. Очень переживал, так как чувствовал свою ответственность,
но все обошлось, - сказал Сергей Новоселов.
Кстати, коллектив Гатчинской станции скорой помощи
не только дружный, но и очень веселый. Дважды команда «Крестоносцы» выигрывала
Кубок главного врача в игре КВН, а члены их команды поддержки были признаны
лучшими болельщиками. «Мы – ребята с хорошим ме-дицинским юмором», - говорит
Сергей Новоселов.
Не только с юмором, но и с большим опытом. Сергей
Новоселов по праву считается старожилом среди работников скорой помощи не
только в Гатчинском районе, но и во всей Ленинградской области.
- Я сразу влюбился в эту работу, горжусь ей и честно
могу сказать, что хожу сюда каждый день, как на праздник. Это на 100 % мое
место, и менять его ни на что не собираюсь, какие бы должности мне не
предлагали, - говорит он.
В преддверии профессионального праздника сотрудников
Гатчинской станции скорой помощи наградили почетными и заслуженными наградами.
Благодарственное письмо губернатора Ленинградской
области вручили фельдшеру по приему и передаче вызовов Ольге Стальмаковой.
Благодарственным письмом Законодательного собрания Ленинградской области
наградили фельдшера Ольгу Геренко. Почетные грамоты комитета по здравоохранению
Ленинградской области получили фельдшер Ольга Малыгина, фельдшеры по приему и
передаче вызовов Ирина Аношенкова и Елена Янушкевич, а также медицинская сестра
процедурной Татьяна Степанова.
- Выражаю всему коллективу искреннюю и сердечную
благодарность за ежедневную работу и стойкость в период пандемии. Отдельная
благодарность – водителям, которые никогда не отказываются помочь медикам и
пациентам, а также нашим сотрудницам, которые отвечают за чистоту в отделениях.
Желаю всем крепкого здоровья, а также хорошего отдыха в приближающийся период
отпусков. Надеюсь, обойдемся без четвертой волны и дальнейших мутаций вируса, -
сказал Сергей Новоселов.
Фото Ольги Фирсовой