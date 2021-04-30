Награды для самых оперативных помощников

Поздравить виновников торжества в этот день пришли руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, а также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Сергей Коняев, Лариса Пункина, Александр Русских и Людмила Тептина.

- Медики – это первые специалисты, к которым мы обращаемся, когда что-то случается. Вы – единственные, кто помогает в тяжелом положении и не только по медицинской части, но и простым добрым словом, хорошим отношением. Искренне благодарю вас за человеческое отношение и «медицинскую» доброту, - сказал Виталий Филоненко.

Людмила Нещадим высоко оценила работу медиков в непростом 2020 году.

- С одной стороны работать стало проще, благодаря хорошему финансированию системы здравоохранения. С другой – сложнее. Вам пришлось мобилизовать все свои силы, чтобы продолжать помогать жителям Гатчинского района, когда количество вызовов скорой помощи выросло в разы, - сказала глава районной администрации и пожелала всем сотрудникам скорой помощи счастья и, конечно же, здоровья.

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко поблагодарил сотрудников скорой медицинской помощи, которые стояли на передовой борьбы с пандемией, и всех, кто поздравил медиков с профессиональным праздником: волонтеров, школьников, депутатов, руководителей района.

- Наша станция скорой медицинской помощи – лучшая в Ленинградской области благодаря коллективу, ветеранам, техническому сопровождению – водителям. В общем, вся команда, которая помогает держать это высокое звание, - сказал он.

Лариса Пункина зачитала поздравительный адрес от всех депутатов, представляющих Гатчинский район в областном парламенте, и от себя лично добавила, что абсолютно каждой семье в Гатчинском районе есть, за что благодарить сотрудников скорой помощи.

Татьяна Бездетко отметила, что работники скорой помощи – отличные психологи и всегда знают, как вести себя с пациентами. Александр Русских добавил, что самое главное в системе здравоохранения – люди с добрыми сердцами, умеющие сопереживать.

Людмила Тептина поблагодарила за профессионализм, милосердие и оперативность и пожелала медикам здоровья, силы духа и неиссякаемой энергии. Сергей Коняев выразил надежду на то, что все добрые слова и безграничное уважение будут сопровождать работников скорой помощи каждый день.

В ходе церемонии награждения Виталий Филоненко и Людмила Нещадим вручили коллективу Гатчинской станцией скорой медицинской помощи Благодарственное письмо и еще раз поблагодарили за работу. Также Благодарственные письма депутатов Законодательного собрания были вручены коллективам всех подстанций скорой помощи – Коммунаровской, Сиверской, Вырицкой и коллективу компании «Эффективная система здравоохранения», которая отвечает за работу водителей карет скорой помощи.

Благодарственные письма Совета депутатов и администрации Гатчинского района получили ветераны скорой медицинской помощи: Валерий Чайковский, Татьяна Жучкова, Надежда Курова, Елена Цветкова, Галина Шалаева, Татьяна Владимирова, Наталья Огородникова, Елена Фадеева, Ольга Чернышова, Людмила Юнолайнен, Нина Титова, Тамара Мащенко. Про каждого из ветеранов скорой медицинской службы Сергей Новоселов сказал добрые слова благодарности и поделился своими – хорошими и иногда смешными воспоминаниями.

Также Благодарственные письма получили водители компании «Эффективная система здравоохранения» Леонид Ворожцов, Николай Григорьев, Владимир Губанов, Федор Марычев, Александр Микрюков, Александр Севастьянов.

Поблагодарила и поздравила коллектив председатель профсоюзного комитета Татьяна Пищаева. Она вручила цветы и подарки Сергею Новоселову и старшему фельдшеру Гатчинской станции Ольге Головерде.

Благодарностью губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко отмечен труд фельдшера по приему и передаче вызовов бригадам скорой помощи Ольги Стальмаковой. Благодарственное письмо Законодательного собрания Ленинградской области получила фельдшер Ольга Геренко. Почетными грамотами комитета по здравоохранению Ленинградской области были награждены фельдшер Ольга Малыгина, процедурная медсестра Татьяна Степанова и фельдшеры по приему и передаче вызовов Ирина Аношенкова и Елена Янушкевич.

Завершая встречу, Сергей Новоселов в очередной раз поблагодарил коллег за труд и терпение.

- Все награды, полученные сегодня – абсолютно заслужены. Подпишусь под каждым словом в Благодарственных письмах. Ваша работа в период пандемии доказала, что невозможное – возможно. Низкий поклон всем сотрудникам за работу и большая благодарность ветеранам – за поддержку в трудные минуты, - сказал он.

Ирина Хрусталёва

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