Волонтёры Победы: «Гордимся ветеранами!»

В преддверии священной для нашей страны даты мы встретились с руководителем Гатчинского отделения общественной организации «Волонтеры Победы» Екатериной Смирновой, чтобы поговорить о работе волонтеров.

- Екатерина, расскажите о том, как вы стали «Волонтером Победы»?

- Тема патриотизма была мне близка всегда, как и помощь ветеранам, сохранение исторической правды. За это я могу поблагодарить своих родителей, которые дали мне соответствующее воспитание, учителя истории Пламенской школы Людмилу Якушеву, а также завуча школы Татьяну Антипову, которая привила любовь к общественной деятельности.

В 2015 году, когда создавался Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне для сопровождения памятных мероприятий, не раздумывая, согласилась принимать в нем участие.

Сначала возглавляла отделение «Волонтеров Победы» Сяськелевского поселения, в 2017 году стала пресс-секретарем гатчинского отделения и в 2018 году – руководителем движения «Волонтеры Победы» в Гатчинском районе. В 2019 году стала членом регионального отделения «Волонтеры Победы» Ленинградской области.

- Вы помните свою первую акцию в качестве «Волонтера Победы»?

- Да, организовывала акцию «Георгиевская ленточка». Вместе с ребятами переоделись в форму военных лет, включили военные песни и раздавали ленточки, параллельно рассказывая о том, как правильно их носить. Также мы наводили порядок на братских захоронениях.

В 2017 году стала послом Победы в Севастополе, где работала соорганизатором парада Победы. Это мероприятие запомнится на всю жизнь: побывать в знаменитом городе, узнать его историю, в том числе времен Великой Отечественной войны, посетить 35-ую береговую бронебашенную батарею – это большая честь для меня.

- Вы сразу понимаете, что новый «Волонтер Победы» останется с вами надолго?

- Да, это чувствуется. Кто-то честно говорит, что пришел попробовать себя, кто-то приходит просто «заработать» волонтерские баллы для поступления в институт. Но волонтерство не должно быть средством для чего-либо. Это чистый помысел, желание делать добро.

Кстати, у нас много примеров, когда хорошими волонтерами становятся ребята, ведущие асоциальный образ жизни. Как правило, они попадают к нам случайно и остаются надолго. Горжусь их профессиональным и личностным ростом. Благодаря работе добровольца они чувствуют себя полноценными членами общества даже, если у них есть проблемы в школе или среди сверстников.

- Сколько направлений в работе у «Волонтеров Победы»?

- Их шесть. «Великая Победа» – организация и участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», шествии Бессмертного полка.

«Связь поколений» – оказание адресной помощи ветеранам. Волонтёры помогают ветеранам с уборкой, ходят в магазин, общаются с ними, собирают на видео их воспоминания. Так, в прошлом году совместно с членами партии «Единая Россия» мы принимали участие в акции «Мобильная бригада»: партийцы закупали для ветеранов мобильные телефоны с безлимитной сотовой связью, а мы помогали их раздавать.

«Моя Победа» – обучение волонтеров с помощью приложения skillcup, на базе которого можно изучить то или иное событие Великой Отечественной войны, а также помощь в создании своей команды и реализации собственных проектов.

«Моя история» – это первый в России проект, который не просто говорит о важности изучения истории семьи, но и даёт конкретный механизм, как это сделать с помощью волонтёров: в какой архив обратиться, как правильно составить запрос и др.

Проект «Наши победы» рассказывает о героях и достижениях страны через интеллектуальные игры, городские квесты, всероссийские акции.

Волонтёры направления «Медиапобеда» пишут статьи, снимают фото и видео, ведут группы и аккаунты в социальных сетях.

- Сколько «Волонтеров Победы» проживает в Гатчинском районе? Как примкнуть к вашим рядам?

- Нас уже более 300 человек. Чтобы стать «Волонтером Победы», необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и подать заявку. Можно написать нам напрямую в группу ВКонтакте https://vk.com/gatchina.zapobedu.

- В этом году мы празднуем 76-лет с окончания Великой Отечественной войны. Какие мероприятия вы готовите?

- Обязательно пройдет акция «Георгиевская ленточка», продолжим акцию «Мобильная бригада», будем сопровождать все районные и поселенческие мероприятия. И, конечно, приведем в порядок братские захоронения и памятные места.

В этом году большой акцент делается еще на двух памятных датах – 80-летии начала Великой Отечественной войны и начале блокады Ленинграда. В день начала войны, 22 июня, проведем акцию «Огненные картины». Также мы принимаем участие в федеральном проекте «Слово победителю блокады» наряду с волонтерами из Москвы и Санкт-Петербурга. Именно в этих регионах проживает наибольшее количество ветеранов войны. Мы записываем видеоролики с участием жителей блокадного города, которые делятся своими воспоминаниями. Их личные данные, награды, фотографии и видеоролики будут размещены в Интернете. Эта идея появилась после того, как в федеральный штаб «Волонтеров Победы» начали обращаться родственники ветеранов с просьбой поделиться ранее сделанными с ними видеоинтервью. Поэтому мы решили делать как можно больше видеозаписей с ветеранами на память.

- Что общего у ветеранов, с которыми вы постоянно общаетесь?

- Они трепетно любят свою Родину, более бережливые, у них невероятная сила духа и взгляд, который сложно передать словами. Им пришлось пережить страшные события, но при этом они не допускали даже мысли, чтобы сдаться врагу – только Победа, чтобы сохранить для себя и для нас мирное небо.

Помню одну историю, когда ветеран рассказывал, как они варили в детском доме в блокадном Ленинграде холодец с клеем и, чтобы не чувствовать запаха, добавляли перец. И это была еда. После этого видишь в магазинах изобилие продуктов, счастливые лица людей на улицах, благоустроенные города и поселки и понимаешь, насколько ценна была их Победа, и сам начинаешь с большим уважением относиться к ветеранам и их подвигу.

- Как «Волонтеры Победы» работали в пандемию?

- Мы не ходили к ветеранам для их же безопасности. В преддверии 9 мая организовали концерт в поселке Сяськелево под окнами квартиры, где проживает жительница блокадного Ленинграда. Пели песни под гитару, передали ей букет цветов и подарки. Мы не раздавали Георгиевские ленточки, а отдавали их в школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения. С соблюдением всех мер безопасности провели 22 июня акцию «Свеча памяти».

В начале 2021 года «Волонтеры Победы» работали на акции «Поезд Победы». Надеюсь, что он приедет еще раз, так как далеко не все желающие смогли в него попасть из-за ограничительных мер.

- Расскажите, как происходит ваше общение с ветеранами Гатчинского района.

- В первую очередь, мы согласовываем наш визит для общего удобства. Никогда не получается забежать к ветерану на пять минут, наши встречи редко длятся меньше часа. Всегда приходим к ним с подарками, гостинцами, но для них это – не самое важное. Главное – это внимание и общение. Каждый раз они рассказывают что-то новое о своей жизни, военном времени.

Волонтеры помогают ветеранам справиться с бытовыми нуждами: покупают продукты, могут вымыть люстру или окна, сделать уборку. Стоит отметить, что волонтер – это не социальный работник и он не имеет права готовить еду или выполнять просьбы, касающиеся здоровья.

Молодые волонтеры навещают ветеранов под руководством старших товарищей. Как правило, нас сопровождает социальный работник или представитель администрации поселения.

Для покупки подарков ветеранам мы принимаем участие в грантовых конкурсах. Также нам помогают наши партнеры – партия «Единая Россия». Так, в преддверии Нового года они провели акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой вручали подарки и продуктовые наборы. Для возложения цветов 23 февраля партия выделила средства на закупку гвоздик.

В этом году мы выиграли субсидию из регионального бюджета на закупку формы для волонтеров. К сожалению, средств выделили меньше, чем нужно было. Поэтому мы подали заявку и в администрацию Гатчинского района на получение аналогичной субсидии.

- Не устаете от этой работы?

- Работа в организации «Волонтеры Победы» действительно отнимает много времени и сил, но отказываться от нее не планирую. Стараюсь как можно больше читать об истории Великой Отечественной войны. Чем больше изучаю, тем больше горжусь нашими ветеранами. Мы не должны позволить кому-либо переписать историю нашей Победы. Нам есть, чему поучиться у ветеранов.









Екатерина Смирнова:

Для меня «волонтерство» – это быть нужным и полезным для людей. Если говорить о «Волонтерах Победы», то работа этой общественной организации необходима для сохранения исторической памяти и справедливости, уважения к ветеранам, которым мы многим обязаны, и к тем, кто отдал свою жизнь ради нашего настоящего и будущего.



