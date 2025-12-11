О маленьких героях большой войны

Проект посвящен судьбам мальчишек – героев военной поры. Более тридцати лет Андрей Вячеславович занимается сбором сведений о сынах полка, юнгах, партизанах и подпольщиках, тружениках тыла – юных участниках Великой Отечественной войны, которые в 1941–1945 гг. наравне со взрослыми смело и отважно сражались на фронте и действовали в тылу врага, приближали Победу, работая на заводах и фабриках, трудились в колхозах. После изгнания немецко-фашистских захватчиков именно подросткам была поручена ответственная задача по разминированию освобожденной территории Ленинградской области.

А.В. Бурлаков собрал биографические материалы о более двухстах юных героях Ленинградской области, среди них немало гатчинцев. Это:

- партизаны: Николай Подрядчиков (с. Рождествено) и Александр Бородулин (ст. Новинка), Александр Иванов (д. Озерешно) и Николай Андреев (пос. Суйда), Александр Высоцкий и Владимир Иванов (Гатчина), Протоген Кудряков (пос. Белогорка);

- подпольщики: братья Сергей и Владимир Тихоновы (ст. Суйда) и Владимир Данилов (пос. Дружная Горка);

- сыны полка: Константин Никифоров (пос. Сиверский) и Александр Тенягин (Гатчина), Владимир Бобрищев-Пушкин (пос. Сиверский), Михаил Егоров (д. Поддубье) и Георгий Акимов (пос. Войсковицы), Владимир Панков и Николай Мокряков из Гатчины;

- юнги: Борис Миронов и Григорий Симушкин из Гатчины,

- участники разминирования территории после освобождения: Анатолий Иванов (пос. Дружная Горка) и Леонид Птицын (с. Рождествено) и многие другие.

С некоторыми из них и их потомками краевед встречался лично. И сегодня находятся в строю ветераны войны и труда: сын полка из поселка Дружная Горка Семен Николаевич Копытский, 1928 года рождения; блокадник, труженик тыла, сын полка из Гатчины, ветеран труда, старейший уроженец нашего города Вячеслав Алексеевич Пирогов, 1928 года рождения.

В рамках реализации этого проекта 24 ноября в концертно-выставочном зале школы искусств состоялась презентация видеопроекта «Маленькие герои большой войны». Были представлены рассказы о юных героях: Николае Подрядчикове, Александре Бородулине, Владимире Бобрищеве-Пушкине, Семене Копытском и Вячеславе Пирогове. На экране можно было увидеть фотографии мальчишек и их родителей, наградные документы и материалы, связанные с местами, где они совершили свой подвиг.

На этом мероприятии в зале собрались их ровесники, учащиеся Войсковицкой школы и Войсковицкой детской школы искусств. А.В. Бурлаков также представил ребятам подлинные реликвии военного быта, подаренные ему ветеранами войны и участниками поисковых отрядов. В их числе – мемориальный предмет 15-летнего партизана-разведчика Николая Подрядчикова, сына колхозника из села Рождествено Гатчинского райо-на – сигнальный трехцветный фонарик, сохраненный его земляками. Погибший при выполнении боевого задания в сентябре 1941 года юный герой был посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Его именем названы улицы в селе Рождествено и в городе Гатчине.

Видеопрезентация вызвала большой отклик среди учащихся художественного отделения детской школы искусств: юные художники решили написать серию работ, посвященных подвигу Коли Подрядчикова, взяв за основу единственную известную его фотографию, уцелевшую в семье.

Андрей Вячеславович Бурлаков мечтает издать «Книгу Памяти и Славы юных участников Великой Отечественной войны – жителей Ленинградской области» и надеется найти для этого необходимые средства.

Никита Козачёк