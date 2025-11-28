Усадьба Демидовых в Тайцах ждёт реставрации

Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы» является памятником культурного наследия федерального значения и находится под охраной ЮНЕСКО. Вопрос о необходимости его восстановления поднимался на протяжении многих лет. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, первые средства на реставрацию усадебного комплекса были выделены из областного бюджета еще в 2015 году. В 2018 особняк Демидовых был законсервирован и подготовлен к реставрации, однако работы так и не начались в силу обстоятельств.

В 2020 году усадебную территорию передали Парковому агентству для обеспечения сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. В том же году в парке рядом с усадьбой Демидовых открылась туристическая дорога длиной три километра, получившая название «Прогулки вокруг большой поляны».

Как отмечает вице-губернатор по вопросам развития и сохранения культурного наследия Владимир Цой, сложности с восстановлением этого объекта федерального значения начались уже на стадии заключения Главгосэкспертизы, затянувшейся на несколько лет. По его словам, это была крайне сложная и длительная работа на стыке строительных нормативов и законодательства об охране памятников.

- К настоящему времени все необходимые согласования и разрешения на проект реставрации усадебного комплекса получены, – говорит Владимир Цой. - Деньги выделены на 2026 год, и мы можем приступать к реставрационным работам на этом объекте. Реставрацию планируется начать с главного дома.

Работы предстоят грандиозные: в усадьбе не сохранились исторические интерьеры, и их необходимо будет восстанавливать по имеющимся историческим данным. Согласно проекту, предполагается частично заменить конструкцию здания, отреставрировать оконные и дверные проемы, вычинить кирпичную кладку, восстановить фасады и элементы декора.

Как отметил губернатор Ленинградской области, не менее важным является восстановление приусадебного парка.

- Весь парк мы, конечно, не сможем пока восстановить: он очень велик, около 180 гектаров, – отметил Александр Дрозденко. - Поэтому в первую очередь мы займемся восстановлением территории вблизи усадебного дома, на которой находятся исторические объекты (Готические ворота, Горбатый мост, солнечные часы) – это порядка 18 гектаров.

Напомним, усадебный ансамбль, некогда принадлежавший русскому дворянскому роду Демидовых, создавался в 1774–1778 годах по проекту Ивана Старова, одного из крупнейших русских зодчих второй половины XVIII века, создателя Таврического дворца и Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры в Петербурге. В начале XIX века мыза Большие Тайцы представляла собой великолепную дворянскую усадьбу, считающуюся одной из лучших в окрестностях Петербурга. В XX веке главное здание усадьбы использовалось под санаторные нужды. В связи с прекращением работы санатория в 1989 году усадьба оказалась заброшенной и начала разрушаться.

Юлия Лысанюк

Фото предоставлено Парковым агентством Ленобласти