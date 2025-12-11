Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

12.12.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ

д. Пеушалово

д. Куйдузи

д. Кезелево

тер. СНТ Волна(Кезелево)

д. Лайдузи

тер. СНТ Автовец(Куйдузи)       

 

12.12.2025 с 08:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский, Стройплощадка «Вимос», СДУ, ИП «Морозов», «Якорь».