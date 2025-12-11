Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 декабря

В Клубе читателей, который открылся в городе Коммунар на базе детской синтез-студии «МОСТ», не только прививают детям любовь к чтению, но и учат рассуждать, фантазировать и придумывать соб-ственные истории. А рядом с детьми читают и взрослые – конечно, на свой манер, с опорой на свой жизненный опыт и любовь к литературе.