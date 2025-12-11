Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
12.12.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ
д. Пеушалово
д. Куйдузи
д. Кезелево
тер. СНТ Волна(Кезелево)
д. Лайдузи
тер. СНТ Автовец(Куйдузи)
12.12.2025 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский, Стройплощадка «Вимос», СДУ, ИП «Морозов», «Якорь».
