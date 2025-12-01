Гатчинский молокозавод: эпоха возрождения?

29 ноября в Гатчине состоялся проектный воркшоп «Молзавод: точка отсчета». Эксперты, архитекторы, студенты и чиновники объединились, чтобы разработать концепцию редевелопмента территории бывшего молокозавода. В переводе: администрация Гатчинского округа совместно с Ассоциацией архитекторов «АРХ-Событие» (при поддержке Совета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области и Северо-Запада РФ и компаний ALFRESCO и BERKANO) организовала конкурс студенческих проектов преобразования молзавода. Рабочей площадкой стала Гатчинская школа № 12, где собрались команды студентов четырех вузов Петербурга – ГАСУ, Политеха, академии им. Штиглица и Горного университета. В каждую команду вошло десять студентов-старшекурсников и с ними – педагоги профильных кафедр: архитектуры, строительства, дизайна городской среды.

- Все студенты – с опытом, заинтересованные, и данная работа зачтется им в учебном процессе, – пояснила заместитель главы администрации Гатчинского округа по территориальному развитию и градостроительной деятельности, инициатор мероприятия Елена Шевырталова. – Мы подготовили студентам техническое задание – с нашим видением, чтобы ребята представили свои предложения, исходя из поставленной задачи. Интересно, как молодежь смотрит на реновацию этой территории, что они могут привнести. По результатам рассмотрения работ мы планируем создать некую компиляцию – собрать наиболее интересные моменты из всех проектов, чтобы внести это в основное техническое задание. В следующем году мы планируем провести архитектурный конкурс для профессионального архитектурного сообщества – проектных компаний – на лучший проект ревитализации молзавода с последующим воплощением.

Для полного погружения студентов привезли на молокозавод. Несмотря на разруху, территория до сих пор охраняется, проходная – на своем месте. За стенами прячутся здания с ободранной штукатуркой и осыпающимся кирпичом, окна местами отсутствуют, местами заложены, двери нараспашку. Внутри корпусов завода – мерзость запустения. На второй этаж подниматься не рекомендуется ввиду ветхости перекрытий, но достаточно заглянуть на первый, чтобы увидеть старинные сводчатые потолки как доказательство историчности здания. Да, сегодняшний молокозавод представляет собой унылое зрелище – классическая «заброшка», но сквозь наслоения бесхозяйственных десятилетий проглядывают свидетельства лучших времен.

Методист музея «Красногвардейский укрепрайон» Галина Геннадьевна Кирчина провела для студентов небольшую экскурсию по молокозаводу с увлекательным рассказом об императорском и советском прошлом этого места. Будущие архитекторы все осмотрели, оббежали, везде заглянули и отправились назад в 12-ю школу воплощать свои идеи под руководством профессионалов.

Вооружившись историческими справками, результатами предпроектного обследования территории (с процентом износа объектов), топосъемкой и предыдущими проектами – для ознакомления, студенты приступили к выполнению задания. За несколько часов им требовалось, проанализировав историю и охранные регламенты территории, разработать идеи по функциональному наполнению пространства (что здесь может быть: кафе, галереи, коворкинги?), сформулировать принципы работы с промышленным наследием (как сохранить дух места?) и сформировать свое архитектурное видение.

В конце дня студенческие команды представили свои проекты на суд экспертного совета, в который вошли сотрудники комитета градостроительной политики Ленинградской области, члены градостроительных советов Санкт-Петербурга и Ленобласти, члены правления Санкт-Петербургского союза архитекторов, представители архитектурных компаний и, конечно, руководство Гатчинского округа – глава администрации Людмила Нещадим и ее заместитель по территориальному развитию и градостроительной деятельности Елена Шевырталова.