Клуб читателей и мечтателей в Коммунаре

Возможности Клуба читателей в Коммунаре значительно расширились, когда этот проект в 2025 году получил поддержку администрации Гатчинского округа. Теперь юные читатели могут не только наслаждаться осознанным прочтением книг, но и подкреплять новые знания и впечатления просмотром литературных экранизаций и интерактивными играми.

Детская синтез-студия «МОСТ» действует в городе Коммунар уже более 20 лет, раскрывая таланты маленьких горожан в самых разных направлениях творчества. Интересно, что «МОСТ» – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Молодежное Объединение Самых Талантливых».

- В нашей студии занимаются дети от 4 до 16 лет – самый благоприятный возраст для воспитания и развития для того, чтобы привить им любовь к знаниям, образованию и образованности, а значит, и к книгам, – говорит руководитель синтез-студии «МОСТ» Ирина Гулимова. - Читательский клуб у нас существует уже давно, но нам хотелось приобщить к чтению еще больше детей. И у нас это получилось.

Новый читательский проект открылся в сентябре 2025 года и сразу стал популярным среди детей и их родителей. На каждом занятии Клуба бывает до пятнадцати детей от 5 до 12 лет, и это не предел.

- В Коммунаре – три общеобразовательные школы, и мы уже много лет дружим с некоторыми педагогами, – рассказывает Ирина Анатольевна. - Они приводят к нам детей целыми классами! Как отмечают учителя, после занятий в Клубе у многих детей наметился прогресс в чтении книг. Думаю, что в следующем году таких классов у нас будет еще больше.

- Благодаря поддержке Гатчинской администрации мы приобрели слайд-проектор, экран, новый компьютер, – говорит педагог, ведущая Клуба читателей Мария Борисовна Ефимова. - Теперь мы можем смотреть с ребятами экранизации, показывать им картинки, объясняющие многие прочитанные слова. Это пробуждает фантазию у детей, заставляет их сравнивать и мыслить, да и просто дает возможность увидеть и раскрыть красоту жизни, которую иногда невозможно выразить словами. Как педагог могу сказать: детям нравится, когда они не просто сидят и слушают, а когда их мнением интересуются и они могут участвовать в обсуждении. А для самого педагога становится интересным выращивание читателей. Я считаю, что только читающий человек способен в этом мире научиться чему-то самостоятельно, увидеть что-то, понять, расшифровать для себя. И наша задача – привить это умение детям, тем более что они находятся в возрасте, самом восприимчивом к новым знаниям и навыкам.

- Синтез-студия «МОСТ» – изначально театральная, – говорит Ирина Гулимова. - Мы делаем театральные постановки, а театр напрямую связан с хорошей литературой. У нас в студии есть большая библиотека с редкими изданиями. Для Клуба читателей мы подбираем самые интересные детские книги как русских, так и зарубежных авторов. Главный критерий при выборе – чтобы они были по-настоящему интересны детям. Хорошая литература, на мой взгляд, та, где перед героями встает некий нравственный выбор, заставляющий их принимать определенное решение. И, конечно, в книге должна быть какая-то доброта, она должна трогать человеческое сердце.

Как говорят педагоги, настоящим открытием для юных читателей стали книги Радия Погодина. Среди других писателей, с которыми знакомятся в Клубе читателей – Анжела Нанетти (книга «Мой дедушка был вишней»), Арнольд Лобел (серия книг «Квак и Жаб»), Екатерина Боронина («Удивительный заклад»).

- Идея Клуба читателей заключается в медленном чтении, – говорит Ирина Гулимова. - Мы читаем не на скорость, как в школе, а с остановками, вопросами, фантазированием на тему того, что будет дальше. Наша задача – разжечь у детей интерес к чтению, сделать так, чтобы ребенок дальше захотел читать сам, чтобы он пошел в библиотеку за какой-нибудь книгой или попросил родителей купить ее... Во время чтения я могу остановиться на самом интересном месте и попросить детей придумать продолжение и финал истории. На основе прочитанного мы придумываем новые сказки, какие-то фантастические миры. Детской фантазии нет предела! Если дети, особенно маленькие, не могут объяснить что-то словами, они рисуют, часто во время чтения. У нас уже к каждой прочитанной книжке есть пачка детских иллюстраций – можно издавать новые книги! Кстати, мы научили малышей делать свои книжки: листочки бумаги прошиваются, дети пишут в них сказки печатными буквами, сами делают иллюстрации к ним и дарят родителям. Иногда мы разыгрываем с детьми сценки из прочитанных книг или устраиваем «театр за столом», читая истории по ролям. Смотрим экранизации, сравниваем с книгой, наблюдаем, как играют профессиональные актеры, что они добавляют в прочитанное. Книжка всегда глубже и интереснее, чем кино, и это мы обсуждаем тоже.

Параллельно с Клубом чтения для детей действует и взрослый читательский клуб. Он тоже возник в этом году, и в нем уже сложилась довольно большая и теплая компания единомышленников самых разных возрастов.

- Взрослым интересно общаться, что-то обсуждать вместе, – отмечает Мария Ефимова. - У нас много читающих людей, но у них, как правило, нет возможности, да и времени обсуждать прочитанное. В нашем Клубе чтения для взрослых мы обсуждаем любимую литературу, смотрим экранизации, устраиваем дискуссии и ролевые игры, делимся своим мироощущением через прочитанное.

- Мне кажется, мы друг друга обогащаем таким общением, – говорит Ирина Гулимова. - У каждого может быть свое мнение, и самые интересные обсуждения происходят, когда кому-нибудь прочитанная книга не понравилась. Единственное, что немного беспокоит: у нас в Клубе пока одни женщины. Где же читающие мужчины?!

Синтез-студия «МОСТ» приглашает всех желающих присоединиться к Клубу читателей и мечтателей. Занятия для детей проходят каждую субботу с 12.00. Занятия для взрослых проходят в последнюю пятницу каждого месяца с 20:00.

Юлия Лысанюк