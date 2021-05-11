Екатерина Смирнова из Гатчины - на параде Победы в Москве

Для отбора волонтеров
сопровождения Парада Победы на Красной площади Движение «Волонтеры Победы» с
2015 года проводит конкурс «Послы Победы».
Ежегодно в числе лучших
Послов Победы – представители Ленинградской области. На этот раз победителями
стали три добровольца: активист Движения из Шлиссельбурга Максим Савин,
активист из Сланцев Регина Арсентьева и финалистка конкурса из Гатчины
Екатерина Смирнова.
«Участие волонтеров в
мероприятиях Дня Победы, это не только неоценимый вклад в организацию событий,
но и неизгладимые воспоминания. Волонтеры смогут зарядить своих коллег в
регионах эмоциями, поделиться полученным опытом, знаниями, и, конечно, пронести
участие в Параде Победы в своей памяти через всю жизнь. Ценно, что именно у
движения «Волонтеры Победы» есть возможность быть важной частью в большом деле
сохранения исторической памяти», — поделилась руководитель Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», член Президиума Генсовета «Единой
России» Ольга Амельченкова.