Екатерина Смирнова из Гатчины - на параде Победы в Москве

Для отбора волонтеров сопровождения Парада Победы на Красной площади Движение «Волонтеры Победы» с 2015 года проводит конкурс «Послы Победы».

Ежегодно в числе лучших Послов Победы – представители Ленинградской области. На этот раз победителями стали три добровольца: активист Движения из Шлиссельбурга Максим Савин, активист из Сланцев Регина Арсентьева и финалистка конкурса из Гатчины Екатерина Смирнова.

«Участие волонтеров в мероприятиях Дня Победы, это не только неоценимый вклад в организацию событий, но и неизгладимые воспоминания. Волонтеры смогут зарядить своих коллег в регионах эмоциями, поделиться полученным опытом, знаниями, и, конечно, пронести участие в Параде Победы в своей памяти через всю жизнь. Ценно, что именно у движения «Волонтеры Победы» есть возможность быть важной частью в большом деле сохранения исторической памяти», — поделилась руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член Президиума Генсовета «Единой России» Ольга Амельченкова.