В Гатчине наградили победителей Лиги школьного спорта

Делегации из всех районов региона приветствовали глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, первый заместитель главы районной администрации Сергей Голованов, заместитель председателя областного комитета по физической культуре и спорту Оксана Лагода, координатор партийного проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров, представитель областного комитета общего и профессионального образования Вера Попова.

Почетные гости поблагодарили юных ленинградских спортсменов за их постоянное участие в областных соревнованиях и пожелали дальнейших успехов. «Кто побеждает в спорте, тот побеждает в жизни», - отметил Виталий Филоненко.

В ходе церемонии награждения в номинации «Муниципальный район» за лучшую практическую работу в реализации проекта «Детский спорт», поддержку регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта (ВФШС) и организацию спортивных соревнований диплом за третье место получили представители Волховского района, за второе место – Гатчинского района, за первое место – Всеволожского района.

Лауреатами в номинации «Надежный партнер» за качественную подготовку и высокую организацию спортивных соревнований стали представитель региональной спортивной Федерации бадминтона и Федерации флорбола Ленинградской области Константин Иванов, президент Федерации баскетбола Ленинградской области Максим Алешин, председатель регионального отделения Союза чир спорта и чирлидинга Ростислав Тихонов.

В номинации «Районный координатор» за эффективное развитие школьного спорта были награждены дипломами координатор проекта «Детский спорт» Всеволожского района Максим Алешин, Гатчинского района – Антон Вересов, Волховского района – Роман Петров.

По итогам соревнований восьмого сезона Лиги школьного спорта Ленинградской области диплом за третье место получил школьный спортивный клуб «Сила Оккервиля» центра образования «Кудрово» из Всеволожского района. Дипломом за второе место наградили школьный спортивный клуб «Союз» Сосновского центра образования Приозерского района. Диплом за первое место и переходящий Кубок региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области получили спортсмены из школьного спортивный клуба «Эра» Волховской школы № 6.

В ходе церемонии награждения Благодарности от президента ВФШС, Олимпийской чемпионки Ирины Родниной получили глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, заместитель председателя областного комитета по физической культуре и спорту Оксана Лагода, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области Юрий Суворов, заместители председателя Совета регионального отделения ВФШС Александр Русских и Олег Горелов, директор Дома культуры Гатчины Сергей Фикс, руководитель школьного спортивного клуба «Олимп» Гатчинской школы № 7 Ольга Буйчик, заведующая детским садом № 7 г. Гатчины Светлана Петова.