Дошколята знакомятся с миром профессий

Площадкой для проведения
Регионального чемпионата Babyskills стал Гатчинский педагогический колледж им.
К.Д. Ушинского, где дошколята со всей Ленинградской области соревновались в
компетенциях «Физическая культура, спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание»,
«Инженерно-строительное дело», «Ресторанный сервис», «Безопасность дорожного
движения», «3D-дизайн», «Программирование». Чемпионат проходил с использованием
технологии стандартов World Skills Russia.
Участниками чемпионата
стали 40 дошколят и 35 экспертов из 17 районов Ленинградской области. Как
рассказала заместитель директора Гатчинского педколледжа по научно-методической
и исследовательской работе, сертифицированный эксперт по компетенции
«Дошкольное воспитание» Елена Кошевенко, наибольшее количество заявок поступило
на компетенции «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес»,
«Безопасность дорожного движения». Ребята готовились к чемпионату в течение
двух месяцев, оттачивали мастерство, вновь и вновь проходили задания, 30 %
которых было изменено перед началом испытаний.
В компетенции «Физическая
культура, спорт и фитнес» конкурсанты должны были провести утреннюю гимнастику
для детей, в компетенции «Инженерно-строительное дело» - построить модель по
заданной теме, будь то животное, детская площадка или воздушный транспорт, в
компетенции «Дошкольное воспитание» - подготовить и провести фрагмент занятия
по речевому развитию. С помощью 3D ручки конкурсанты в компетенции «3D-дизайн»
должны были построить модель декоративного украшения для клумбы, подарка для
мамы или изделия на тему «Дары природы». Будущие повара в компетенции
«Ресторанный бизнес» должны были сервировать стол, программистам в одноименной
компетенции нужно было разработать заданный маршрут, инспекторам ГИБДД
предстояло провести занятие по одной из тем, касающейся безопасности дорожного
движения.
- «Babyskills» – это
ранняя профориентация, с помощью которой дети имеют возможность познакомиться с
различными профессиями. В рамках чемпионата они также видят результат своей
«работы» и «прокачивают» коммуникативные навыки, общаясь с жюри и другими
конкурсантами. В дальнейшем ребенок может попробовать себя в чемпионатах Junior
skills, World Skills и далее двигаться к осознанному уровню профессии, -
отметила Елена Кошевенко.
Настоящим ноу-хау
регионального чемпионата Babyskills стало наличие большого количества
волонтеров, которые были закреплены за каждым из участников для их удобства.
Добровольцы отводили ребят на соревнования, в комнату отдыха, развлекали их
играми. Так, участник компетенции «Дошкольное воспитание», воспитанник детского
сада № 51 города Гатчины Елисей Бустонов впервые принимал участие в подобном
соревновании и немного переживал. Его постоянно сопровождала студентка
педколледжа Анастасия и не давала скучать.
На чемпионате
присутствовала и участница первого чемпионата Babyskills, который проходил в
Гатчине в 2018 году в формате фестиваля, Мария Попова. Маша призналась, что ей
было страшно выступать, но друзья поддержали. В ходе задания Маша должна была
провести занятие с элементами игровой деятельности, в ходе которого вместе с
детьми они делали поделки. Кстати, осенью текущего года планируется провести
чемпионат Babyskills для учащихся начальной школы.
Победителями
Регионального чемпионата Babyskills Ленинградской области стали Ульяна Виеру
(компетенция «3D-дизайн», Волосовский район), Анатолий Филипов («Дошкольное
воспитание», Всеволожский район), Марк Веклич («Инженерно-строительное дело»,
Подпорожский район), Алиса Рыбкина («Ресторанный сервис», Приозерский район),
Аделина Чайкина («Безопасность дорожного движения», Тихвинский район).
Гатчинский район
отличился, заняв сразу три первых места. Александра Гольцева (детский сад № 46)
и Полина Федышева (Районный центр детского творчества) стали лучшими в
компетенции «Программирование». Анастасия Барышникова (Центр развития ребенка –
детский сад № 9) заняла первое место в компетенции «Физическая культура, спорт
и фитнес».
Кроме этого, дошколята из Гатчинского района Елисей Бустонов («Дошкольное воспитание», детский сад № 51), Олеся Сокина («3D дизайн, детский сад № 52), Григорий Петров («Инженерно-строительное дело, РЦДТ) получили дипломы знатоков.
Победители компетенций
регионального чемпионата представят Ленинградскую область на национальном
финале, который пройдет в конце мая в дистанционном формате.