Дошколята знакомятся с миром профессий

Площадкой для проведения Регионального чемпионата Babyskills стал Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского, где дошколята со всей Ленинградской области соревновались в компетенциях «Физическая культура, спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание», «Инженерно-строительное дело», «Ресторанный сервис», «Безопасность дорожного движения», «3D-дизайн», «Программирование». Чемпионат проходил с использованием технологии стандартов World Skills Russia.

Участниками чемпионата стали 40 дошколят и 35 экспертов из 17 районов Ленинградской области. Как рассказала заместитель директора Гатчинского педколледжа по научно-методической и исследовательской работе, сертифицированный эксперт по компетенции «Дошкольное воспитание» Елена Кошевенко, наибольшее количество заявок поступило на компетенции «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Безопасность дорожного движения». Ребята готовились к чемпионату в течение двух месяцев, оттачивали мастерство, вновь и вновь проходили задания, 30 % которых было изменено перед началом испытаний.

В компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» конкурсанты должны были провести утреннюю гимнастику для детей, в компетенции «Инженерно-строительное дело» - построить модель по заданной теме, будь то животное, детская площадка или воздушный транспорт, в компетенции «Дошкольное воспитание» - подготовить и провести фрагмент занятия по речевому развитию. С помощью 3D ручки конкурсанты в компетенции «3D-дизайн» должны были построить модель декоративного украшения для клумбы, подарка для мамы или изделия на тему «Дары природы». Будущие повара в компетенции «Ресторанный бизнес» должны были сервировать стол, программистам в одноименной компетенции нужно было разработать заданный маршрут, инспекторам ГИБДД предстояло провести занятие по одной из тем, касающейся безопасности дорожного движения.

- «Babyskills» – это ранняя профориентация, с помощью которой дети имеют возможность познакомиться с различными профессиями. В рамках чемпионата они также видят результат своей «работы» и «прокачивают» коммуникативные навыки, общаясь с жюри и другими конкурсантами. В дальнейшем ребенок может попробовать себя в чемпионатах Junior skills, World Skills и далее двигаться к осознанному уровню профессии, - отметила Елена Кошевенко.

Настоящим ноу-хау регионального чемпионата Babyskills стало наличие большого количества волонтеров, которые были закреплены за каждым из участников для их удобства. Добровольцы отводили ребят на соревнования, в комнату отдыха, развлекали их играми. Так, участник компетенции «Дошкольное воспитание», воспитанник детского сада № 51 города Гатчины Елисей Бустонов впервые принимал участие в подобном соревновании и немного переживал. Его постоянно сопровождала студентка педколледжа Анастасия и не давала скучать.

На чемпионате присутствовала и участница первого чемпионата Babyskills, который проходил в Гатчине в 2018 году в формате фестиваля, Мария Попова. Маша призналась, что ей было страшно выступать, но друзья поддержали. В ходе задания Маша должна была провести занятие с элементами игровой деятельности, в ходе которого вместе с детьми они делали поделки. Кстати, осенью текущего года планируется провести чемпионат Babyskills для учащихся начальной школы.

Победителями Регионального чемпионата Babyskills Ленинградской области стали Ульяна Виеру (компетенция «3D-дизайн», Волосовский район), Анатолий Филипов («Дошкольное воспитание», Всеволожский район), Марк Веклич («Инженерно-строительное дело», Подпорожский район), Алиса Рыбкина («Ресторанный сервис», Приозерский район), Аделина Чайкина («Безопасность дорожного движения», Тихвинский район).

Гатчинский район отличился, заняв сразу три первых места. Александра Гольцева (детский сад № 46) и Полина Федышева (Районный центр детского творчества) стали лучшими в компетенции «Программирование». Анастасия Барышникова (Центр развития ребенка – детский сад № 9) заняла первое место в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

Кроме этого, дошколята из Гатчинского района Елисей Бустонов («Дошкольное воспитание», детский сад № 51), Олеся Сокина («3D дизайн, детский сад № 52), Григорий Петров («Инженерно-строительное дело, РЦДТ) получили дипломы знатоков.

Победители компетенций регионального чемпионата представят Ленинградскую область на национальном финале, который пройдет в конце мая в дистанционном формате.



