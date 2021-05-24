«ЗаБег.РФ» 30 мая ограничит движение в Гатчине

Маршрут забега в Гатчине пройдет по центральной части города: перекресток ул. Красной – Революционного пер – пр. 25 Октября – ул. Хохлова – ул. Крупской (до ул. 7 Армия и обратно) – пр. 25 Октября (до ул. 7 Армия и обратно) – ул. Радищева – ул. Карла Маркса - ул. Достоевского – ул. Красная – место финиша – перекресток ул. Красная и Революционный переулок.

Зарегистрироваться можно до 27 мая на сайте https://russiarunning.com/event/ZabegRF_Gatchina

28 и 29 мая с 10.00 до 19.00 будут выдаваться стартовые конверты в молодежном коворкинг-центре по адресу г. Гатчина, пр. 25 Октября д.5.

Стартовый городок будет организован 30 мая в Революционном переулке. Там же с 10 до 14 часов будет работать ярмарка спортивных учреждений Гатчинского района.

Уважаемые автомобилисты! 30 мая с 08.30 часов до 14.00 часов будет ограничено движение транспортных средств:

- по Революционному переулку от ул. Красной до пр. 25 Октября);

- по пр. 25 Октября на участке от ул. Чкалова до ул. 7 Армии;

- по ул. Хохлова на участке от пр. 25 Октября до ул. Крупской;

- по ул. Крупской на участке от ул. Хохлова до ул. 7 Армии;

- по ул. Карла Маркса на участке от ул. 7 Армии до ул. Достоевского;

- по ул. Достоевского на участке от ул. Карла Маркса до ул. Красной;

- по ул. Красной на участке от ул. Достоевского до Революционного переулка.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие будет проводиться с учетом ограничительных мер, принятых в регионе.