В Гатчинской ДЮСШ № 2 разыграли «Весеннее первенство школы»

В двоеборье 200 м + 100 м среди
девочек 2010 г.р. первое место заняла Анна Рога (661 очко), на втором месте –
Анна Янковская (546 очков), бронзу присудили Таисии Леоновой (516 очков).
В двоеборье 200 м + 100 м среди
девочек 2009 г.р. первое место заняла Анна Захарова (627 очков), на втором
месте – Юлия Косюк (578 очков), на третьем месте – Светлана Сыромятникова (446
очков).
В двоеборье 200 м + 100 м среди
девушек 2008 г.р. лучшей стала Варвара Беспальченко (863 очка), на втором месте
– Мария Сергеева (845 очков), на третьем месте – Ангелина Беспальченко (746
очков).
В двоеборье 200 м + 100 м среди
девушек 2006-2007 г.р. на первом месте – Полина Иванова (1100 очков), на втором
месте – Виктория Соловьева (927 очков), на третьем месте – Анастасия Лысенко
(799 очков).
В двоеборье 200 м + 100 м среди
девушек 2005 г.р. и старше первое место заняла Антонина Варшавская (1002 очка),
второе место присудили Арине Булычевой (970 очков).
В двоеборье 200 м + 100 м среди
мальчиков 2010 г.р. лучшим стал Денис Медведев (454 очка), на втором месте –
Степан Краянов (392 очка), на третьем месте – Степан Анищенко (381 очко).
В двоеборье 200 м + 100 м среди
мальчиков 2009 г.р. на первом месте – Николай Лашков (482 очка), на втором
месте – Егор Алимпиев (386 очков), на третьем месте – Сергей Виноградов (374
очка).
В двоеборье 200 м + 100 м среди
юношей 2008 г.р. первое месте завоевал Александр Марухин (620 очков), на втором
месте – Тимур Меркульев (618 очков), бронзу присудили Игорю Ромаш (607 очков).
В двоеборье 200 м + 100 м среди
юношей 2006-2007 г.р. на первом месте – Семен Брянчанинов (988 очков), на
втором месте – Иван Патрикеев (917 очков), на третьем месте – Данила Белый (851
очко).
В двоеборье 200 м + 100 м среди
юношей 2005 г.р. и старше лучшим стал Федор Кравчук (065 очков), на втором
месте – Филипп Кузьмицкий (1039 очков), бронзу присудили Денису Топскому (1013
очков).