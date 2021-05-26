В Гатчинской ДЮСШ № 2 разыграли «Весеннее первенство школы»

В двоеборье 200 м + 100 м среди девочек 2010 г.р. первое место заняла Анна Рога (661 очко), на втором месте – Анна Янковская (546 очков), бронзу присудили Таисии Леоновой (516 очков).

В двоеборье 200 м + 100 м среди девочек 2009 г.р. первое место заняла Анна Захарова (627 очков), на втором месте – Юлия Косюк (578 очков), на третьем месте – Светлана Сыромятникова (446 очков).

В двоеборье 200 м + 100 м среди девушек 2008 г.р. лучшей стала Варвара Беспальченко (863 очка), на втором месте – Мария Сергеева (845 очков), на третьем месте – Ангелина Беспальченко (746 очков).

В двоеборье 200 м + 100 м среди девушек 2006-2007 г.р. на первом месте – Полина Иванова (1100 очков), на втором месте – Виктория Соловьева (927 очков), на третьем месте – Анастасия Лысенко (799 очков).

В двоеборье 200 м + 100 м среди девушек 2005 г.р. и старше первое место заняла Антонина Варшавская (1002 очка), второе место присудили Арине Булычевой (970 очков).

В двоеборье 200 м + 100 м среди мальчиков 2010 г.р. лучшим стал Денис Медведев (454 очка), на втором месте – Степан Краянов (392 очка), на третьем месте – Степан Анищенко (381 очко).

В двоеборье 200 м + 100 м среди мальчиков 2009 г.р. на первом месте – Николай Лашков (482 очка), на втором месте – Егор Алимпиев (386 очков), на третьем месте – Сергей Виноградов (374 очка).

В двоеборье 200 м + 100 м среди юношей 2008 г.р. первое месте завоевал Александр Марухин (620 очков), на втором месте – Тимур Меркульев (618 очков), бронзу присудили Игорю Ромаш (607 очков).

В двоеборье 200 м + 100 м среди юношей 2006-2007 г.р. на первом месте – Семен Брянчанинов (988 очков), на втором месте – Иван Патрикеев (917 очков), на третьем месте – Данила Белый (851 очко).

В двоеборье 200 м + 100 м среди юношей 2005 г.р. и старше лучшим стал Федор Кравчук (065 очков), на втором месте – Филипп Кузьмицкий (1039 очков), бронзу присудили Денису Топскому (1013 очков).