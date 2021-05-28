Юные ленинградцы вошли в призеры I Межрегионального чемпионата Baby Skills

Участниками
I Межрегионального чемпионата Baby Skills 2021 (игровой Чемпионат «Молодые
профессионалы» с использованием технологии стандартов World Skills Russia)
стали более 100 дошколят по всей России из 11 регионов страны, которые
соревновались в 15 компетенциях.
В
Ленинградской области соревнования прошли по семи компетенциям. На базе
Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского были открыты конкурсные
площадки по компетенциям «3D-дизайн», «Безопасность дорожного движения».
Компетенция «программирование» прошла в презентационном формате. В Гатчинском
Районном центре детского творчества прошли соревнования по компетенции
«Физическая культура, спорт и фитнес». Еще три площадки по компетенциям
«Ресторанный сервис», «Дошкольное воспитание» и «Инженерно-строительное дело
(Lego-конструирование)» были открыты в тех районах Ленинградской области, где
проживают победители регионального этапа в данных компетенциях.
Соревнования
прошли в очно-дистанционном формате. Выступления конкурсантов, которые транслировалось
в режиме онлайн, оценивали 45 экспертов из 22 регионов России.
По
итогам I Межрегионального чемпионата для дошкольников Baby Skills 2021 юные
ленинградцы завоевали следующие призовые места.
В
компетенции «Дошкольное воспитание» второе место завоевал Анатолий Филипов
(Всеволожский район). В компетенции «3D-дизайн» Ульяна Виеру из детского садика
№ 12 (Волосовский район) получила отдельную награду в номинации «Самый яркий
образ». Еще один медальон «Самый старательный участник» получила Алиса Рыбкина
из детского сада № 13 (Приозерский район) в компетенции «Ресторанный сервис».
Третье место в номинации «Физическая культура, спорт и фитнес» заняла Анастасия
Барышникова из Центра развития ребенка – детского сада № 9 (Гатчина).
Специальный медальон «Самый надежный строитель» в компетенции
«Инженерно-строительное дело (Lego-конструирование)» получил Марк Веклич из
Подпорожского детского сада № 12. Аделина Чайкина из детского сада «Солнышко» (Тихвинский
район) заняла второе место в компетенции «Безопасность дорожного движения».
Третье место в данной категории занял Степан Адоньев из детского сада № 16
города Выборга. В компетенции «Программирование» второе место заняли Елизавета
Федышина (Районный центр детского творчества) и Александра Гольцева (детский
сад № 46, Гатчина). Медальоны «Самый любознательный» в данной компетенции
получили Михаил Крылов и Владимир Постнов из детского сада № 26 (Гатчина).