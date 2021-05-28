Юные ленинградцы вошли в призеры I Межрегионального чемпионата Baby Skills

Участниками I Межрегионального чемпионата Baby Skills 2021 (игровой Чемпионат «Молодые профессионалы» с использованием технологии стандартов World Skills Russia) стали более 100 дошколят по всей России из 11 регионов страны, которые соревновались в 15 компетенциях.

В Ленинградской области соревнования прошли по семи компетенциям. На базе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского были открыты конкурсные площадки по компетенциям «3D-дизайн», «Безопасность дорожного движения». Компетенция «программирование» прошла в презентационном формате. В Гатчинском Районном центре детского творчества прошли соревнования по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». Еще три площадки по компетенциям «Ресторанный сервис», «Дошкольное воспитание» и «Инженерно-строительное дело (Lego-конструирование)» были открыты в тех районах Ленинградской области, где проживают победители регионального этапа в данных компетенциях.

Соревнования прошли в очно-дистанционном формате. Выступления конкурсантов, которые транслировалось в режиме онлайн, оценивали 45 экспертов из 22 регионов России.

По итогам I Межрегионального чемпионата для дошкольников Baby Skills 2021 юные ленинградцы завоевали следующие призовые места.

В компетенции «Дошкольное воспитание» второе место завоевал Анатолий Филипов (Всеволожский район). В компетенции «3D-дизайн» Ульяна Виеру из детского садика № 12 (Волосовский район) получила отдельную награду в номинации «Самый яркий образ». Еще один медальон «Самый старательный участник» получила Алиса Рыбкина из детского сада № 13 (Приозерский район) в компетенции «Ресторанный сервис». Третье место в номинации «Физическая культура, спорт и фитнес» заняла Анастасия Барышникова из Центра развития ребенка – детского сада № 9 (Гатчина). Специальный медальон «Самый надежный строитель» в компетенции «Инженерно-строительное дело (Lego-конструирование)» получил Марк Веклич из Подпорожского детского сада № 12. Аделина Чайкина из детского сада «Солнышко» (Тихвинский район) заняла второе место в компетенции «Безопасность дорожного движения». Третье место в данной категории занял Степан Адоньев из детского сада № 16 города Выборга. В компетенции «Программирование» второе место заняли Елизавета Федышина (Районный центр детского творчества) и Александра Гольцева (детский сад № 46, Гатчина). Медальоны «Самый любознательный» в данной компетенции получили Михаил Крылов и Владимир Постнов из детского сада № 26 (Гатчина).



