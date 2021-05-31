Чистая вода начинается с родника

«Акция «Чистый родник» пройдёт во всех районах нашей области, там, где есть природные источники. Мы предлагаем всем неравнодушным людям присоединиться и вместе облагородить родники», — сказал Александр Дрозденко.

Он отметил, что ленинградская земля богата на природные родники, они популярны у местных жителей и гостей региона, которые с удовольствием берут здесь воду. Александр Дрозденко призвал всех, кто пользуется природными источниками, сохранять их и благоустраивать.

В ходе акции в Сертолово на территории городского парка активистами были обустроены площадки у двух родников: установлены домики для набора воды, покрашены перила, проведено общее благоустройство.