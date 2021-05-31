Чистая вода начинается с родника

Чистая вода начинается с родника

Благоустроить в Год чистой воды родники в муниципальных образованиях предложил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Старт акции по восстановлению природных источников был дан 29 мая в Сертолово.

Рубрики : Экология     31 May 2021

«Акция «Чистый родник» пройдёт во всех районах нашей области, там, где есть природные источники. Мы предлагаем всем неравнодушным людям присоединиться и вместе облагородить родники», — сказал Александр Дрозденко.

Он отметил, что ленинградская земля богата на природные родники, они популярны у местных жителей и гостей региона, которые с удовольствием берут здесь воду. Александр Дрозденко призвал всех, кто пользуется природными источниками, сохранять их и благоустраивать.

В ходе акции в Сертолово на территории городского парка активистами были обустроены площадки у двух родников: установлены домики для набора воды, покрашены перила, проведено общее благоустройство.

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