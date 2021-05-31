Чистая вода начинается с родника

«Акция «Чистый родник»
пройдёт во всех районах нашей области, там, где есть природные источники. Мы
предлагаем всем неравнодушным людям присоединиться и вместе облагородить
родники», — сказал Александр Дрозденко.
Он отметил, что
ленинградская земля богата на природные родники, они популярны у местных
жителей и гостей региона, которые с удовольствием берут здесь воду. Александр
Дрозденко призвал всех, кто пользуется природными источниками, сохранять их и
благоустраивать.
В ходе акции в Сертолово
на территории городского парка активистами были обустроены площадки у двух
родников: установлены домики для набора воды, покрашены перила, проведено общее
благоустройство.