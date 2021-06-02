В Пудомягах открыли памп-трек

В Пудомягах открыли памп-трек

День защиты детей в деревне Пудомяги Гатчинского района начался с открытия нового спортивного объекта – памп-трека.

Рубрики : Общество     02 Jun 2021

Средства на его строительство были выделены из бюджета Ленинградской области по ходатайству депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ларисы Максимовны Пункиной. Руководители Пудомягского поселения Лилия Буянова и Сергей. Якименко выразили благодарность за подарок молодым жителям.

Также руководство поселения и жители благодарят руководителя проекта Федерации экстремальных видов спорта и уличных культур Ленинградской области Фёдора Кухаря и его команду за участие в открытии памп-трека, демонстрацию трюков и мастер класс для участников мероприятия.

 Фото: администрация Пудомягского поселения

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+