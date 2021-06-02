В Пудомягах открыли памп-трек

Средства
на его строительство были выделены из бюджета Ленинградской области по
ходатайству депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ларисы
Максимовны Пункиной. Руководители Пудомягского поселения Лилия Буянова и Сергей.
Якименко выразили благодарность за подарок молодым жителям.
Также
руководство поселения и жители благодарят руководителя проекта Федерации
экстремальных видов спорта и уличных культур Ленинградской области Фёдора
Кухаря и его команду за участие в открытии памп-трека, демонстрацию трюков и
мастер класс для участников мероприятия.
Фото: администрация Пудомягского поселения