В Пудомягах открыли памп-трек

Средства на его строительство были выделены из бюджета Ленинградской области по ходатайству депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ларисы Максимовны Пункиной. Руководители Пудомягского поселения Лилия Буянова и Сергей. Якименко выразили благодарность за подарок молодым жителям.

Также руководство поселения и жители благодарят руководителя проекта Федерации экстремальных видов спорта и уличных культур Ленинградской области Фёдора Кухаря и его команду за участие в открытии памп-трека, демонстрацию трюков и мастер класс для участников мероприятия.

Фото: администрация Пудомягского поселения