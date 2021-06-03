ГИЭФПТ: новый уровень правового просвещения

Уполномоченный по
правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов посетил с рабочим визитом
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.
На торжественной
церемонии награждения победителей конкурса «Права человека – 2020. Ленинградская
область» Сергей Шабанов вручил дипломы и подарки студентам третьего курса
юридического факультета Сергею Буянову и Екатерине Морозовой, а их научному
руководителю, доценту кафедры финансово-правовых дисциплин, кандидату
социологических наук Анне Сухаревой – благодарность Уполномоченного.
Сергей Шабанов
отметил, что студенты ГИЭФПТ не первый год участвуют и побеждают в конкурсах на
знание правовых вопросов. В своих творческих работах Сергей Буянов и Екатерина Морозова
продемонстрировали высокий уровень знаний и компетенций, показали глубину
теоретической подготовки и понимание многих практических аспектов, связанных с
защитой прав и свобод человека.
После церемонии
состоялась встреча Сергея Шабанова с ректором вуза Владиславом Ковалевым,
деканом юридического факультета Ольгой Поповой, заведующим кафедрой
уголовно-правовых дисциплин Тауланом Бозиевым, заведующим кафедрой
гражданско-правовых дисциплин Юрием Кудрявцевым. Предметом встречи стало
дальнейшее сотрудничество Уполномоченного и вуза в сфере правового просвещения.
Была достигнута договоренность об участии Сергея Шабанов в учебном процессе в
качестве преподавателя дисциплины «Права человека». Это станет новым этапом
взаимодействия Уполномоченного и вуза в рамках Соглашения о сотрудничестве,
заключенного в 2019 году.
Несомненно, знания
и многолетний юридический опыт, которыми обладает Сергей Шабанов, позволят
студентам ГИЭФПТ получить актуальные практико-ориентированные компетенции о
деятельности правозащитных институтов в регионе, стране и мире.