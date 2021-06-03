ГИЭФПТ: новый уровень правового просвещения

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов посетил с рабочим визитом Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.

На торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Права человека – 2020. Ленинградская область» Сергей Шабанов вручил дипломы и подарки студентам третьего курса юридического факультета Сергею Буянову и Екатерине Морозовой, а их научному руководителю, доценту кафедры финансово-правовых дисциплин, кандидату социологических наук Анне Сухаревой – благодарность Уполномоченного.

Сергей Шабанов отметил, что студенты ГИЭФПТ не первый год участвуют и побеждают в конкурсах на знание правовых вопросов. В своих творческих работах Сергей Буянов и Екатерина Морозова продемонстрировали высокий уровень знаний и компетенций, показали глубину теоретической подготовки и понимание многих практических аспектов, связанных с защитой прав и свобод человека.

После церемонии состоялась встреча Сергея Шабанова с ректором вуза Владиславом Ковалевым, деканом юридического факультета Ольгой Поповой, заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин Тауланом Бозиевым, заведующим кафедрой гражданско-правовых дисциплин Юрием Кудрявцевым. Предметом встречи стало дальнейшее сотрудничество Уполномоченного и вуза в сфере правового просвещения. Была достигнута договоренность об участии Сергея Шабанов в учебном процессе в качестве преподавателя дисциплины «Права человека». Это станет новым этапом взаимодействия Уполномоченного и вуза в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного в 2019 году.

Несомненно, знания и многолетний юридический опыт, которыми обладает Сергей Шабанов, позволят студентам ГИЭФПТ получить актуальные практико-ориентированные компетенции о деятельности правозащитных институтов в регионе, стране и мире.