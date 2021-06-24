В Ейске прошла первая Спартакиада авиаремонтных заводов ОДК

В День России четыре команды из Гатчины, Ейска, Челябинска и Арамиля под проливным дождем построились на Центральном стадионе г. Ейска на церемонии открытия Спартакиады.

«Мы рады вас видеть на ейской земле. Нас долгие годы связывает одна работа. Мы все стали членами одной большой команды – команды авиаремонтников. И сегодня мы начинаем нашу новую – общую – традицию», – сказал, обращаясь к участникам Спартакиады, директор филиала АО «218 АРЗ» «570 АРЗ» Владимир Татаренко.

Заместитель генерального директора – управляющий директор АО «ААРЗ» Андрей Крылов подчеркнул, что коллективы АРЗ долго шли к этому событию, преодолевая различные преграды, главная из которых – пандемия.

«Для нас это действительно историческое событие. Сотрудников авиаремонтных заводов ОДК можно назвать единой семьей, потому что в 2022 году к 218 АРЗ, вслед за 570 и 712 АРЗ, присоединится и Арамильский завод. Поэтому мы должны всегда быть на одной волне, несмотря на расстояния. Уверен, что Спартакиада еще больше сплотит наши коллективы», - сказал Андрей Владимирович.

Результаты первого дня были грандиозными для 218 АРЗ. Гатчинские спортсмены заняли первые места в легкоатлетической эстафете и соревнованиях по мини-футболу. Лучшим игроком по мини-футболу назван А.В. Крылов (ААРЗ), лучшим бомбардиром стал Д.А. Красоцкий (218 АРЗ), лучшим вратарем – А.С. Стадниченко (570 АРЗ), лучшим защитником – А.С. Садовский (712 АРЗ).

Соревнования по настольному теннису и ДАРТСу проходили 13 июня. Все спортсмены достойно показали себя в командных и личных зачетах. В упорной борьбе первое место по настольному теннису заняла команда 570 АРЗ, «серебро» у 218 АРЗ, «бронза» - у 712 АРЗ. В личных зачетах места распределились следующим образом: среди мужчин равных не было В.В. Колесникову (570 АРЗ), лучший результат среди женщин показала А.С. Иванова (218 АРЗ).

«Золото» в соревнованиях по ДАРТСу досталось гатчинской ко-манде, на втором месте – Арамиль, на третьем – Челябинск. Наибольшее количество очков среди мужчин набрал А.И. Никулин (218 АРЗ), среди женщин – Н.А. Антошина (ААРЗ).

«Главный итог наших соревнований – укрепление взаимопонимания и товарищеских отношений», - говорят участники. Спортсмены благодарят 570 АРЗ за теплый прием, организацию официальной части и досуга для всех спортсменов. Слова благодарности звучат и в адрес организаторов Спартакиады со стороны 218 АРЗ – председателю профсоюзного комитета И.М. Скороходова и председателя спортивного комитета А.Ю. Гринкявичуса.

«Спортсменам 218 АРЗ и филиалов выпала уникальная возможность показать и проявить себя. И они доказали, что достойны быть в команде лучших, – заявил по итогам первой Спартакиады авиаремонтных заводов ОДК заместитель генерального директора – управляющий директор АО «218 АРЗ» Дмитрий Виноградов. – Отрадно, что для сотрудников авиаремонтных предприятий корпорации спорт и здоровый образ жизни становится не просто красивым словом, а нормой жизни, что наши работники достигают положительных результатов не только в своей профессиональной деятельности, но и на спортивных площадках. Уверен, что это не последние соревнования коллективов наших предприятий. Призываю всех сотрудников не бояться, пробовать свои силы, честно бороться и побеждать».