Гатчинский теннисист — чемпион Европы

Сегодня, 27 июня,
в столице Польши — Варшаве завершается чемпионат Европы по настольному теннису.
Золото в копилку сборной России принес воспитанник спортивной школы
олимпийского резерва «Ника», расположенной в поселке Сиверский Гатчинского
района Ленинградской области.
19-летний Максим
Гребнев в паре с 20-летним московским теннисистом Львом Кацманом в парном
мужском разряде в финале обыграли Якуба Дияса и Седрика Нюйтинка – польско-бельгийский
дуэт. В последний раз российские спортсмены доходили до финала в 2011 году