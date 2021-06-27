Гатчинский теннисист — чемпион Европы

Сегодня, 27 июня, в столице Польши — Варшаве завершается чемпионат Европы по настольному теннису. Золото в копилку сборной России принес воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Ника», расположенной в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области.

19-летний Максим Гребнев в паре с 20-летним московским теннисистом Львом Кацманом в парном мужском разряде в финале обыграли Якуба Дияса и Седрика Нюйтинка – польско-бельгийский дуэт. В последний раз российские спортсмены доходили до финала в 2011 году