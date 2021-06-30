Спорт – норма жизни для жителей Тосненского района

Спорт – норма жизни для жителей Тосненского района

В Нурме Тосненского района была установлена новая современная спортивная площадка для занятий воркаутом. Она появилась на территории Нурминского сельского поселения в рамках программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Рубрики : Спорт     30 Jun 2021

Воркаут – относительно новый вид спорта, однако у него уже немало поклонников. Но, как заметили в администрации Нурминского поселения, с каждым днём увеличивается количество ребят, которые на открытом воздухе занимаются уличными упражнениями

На современной спортивной площадке установлены турники, брусья, перекладины, рукоходы - все снаряды расположены таким образом, чтобы сделать тренировку максимально эффективной.

Надеемся,что площадка будет пользоваться популярностью и у спортсменов, и у любителей тренировок, а количество приверженцев здорового образа жизни в Нурминском поселении будет только расти.

#нацпроекты47

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