Спорт – норма жизни для жителей Тосненского района

Воркаут – относительно новый вид спорта, однако у него уже немало поклонников. Но, как заметили в администрации Нурминского поселения, с каждым днём увеличивается количество ребят, которые на открытом воздухе занимаются уличными упражнениями

На современной спортивной площадке установлены турники, брусья, перекладины, рукоходы - все снаряды расположены таким образом, чтобы сделать тренировку максимально эффективной.

Надеемся,что площадка будет пользоваться популярностью и у спортсменов, и у любителей тренировок, а количество приверженцев здорового образа жизни в Нурминском поселении будет только расти.

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