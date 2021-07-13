Гатчина: наши едут на Олимпиаду в Токио

Гатчина: наши едут на Олимпиаду в Токио

В олимпийской делегации России нашлось место для спортсменок из Гатчины. Через несколько дней Колесникова и Погребняк стартуют на ОИ-2020. Смогут ли наши девушки побороться за награды.

Рубрики : Спорт     13 Jul 2021

Считанные дни остаются до старта ОИ-2020. Мы будем переживать за всю олимпийскую российскую команду, но особенно поддержим Свету Колесниченко и Машу Погребняк. Девушки заслужили право принять участие в ОИ-2020 тяжелейшим трудом. Им довелось пройти через сложные травмы и выиграть у сильных конкурентов.

Колесниченко 

Светлана - участница команды синхронисток. Она уже познала счастье стать победителем ОИ-2016. В Рио Света выиграла золотую медаль, показав блистательное командное взаимодействие. Помимо олимпийской награды высшей пробы, у Светы огромная коллекция наград ЧЕ и мирового первенства.  

Высокие шансы у Колесниченко сделать "золотой дубль" на ОИ-2020. Российская команда синхронисток всегда в числе двух - трех фаворитов первенства. Пожелаем нашей землячке удачи.

Погребняк

Регбийная сборная страны пробилась в олимпийский турнир через сито квалификации. Финальный этап отбора проходил в Монако, но россиянкам не помешало чужое поле доказать свое преимущество над соперниками. Важную роль в команде играет Маша Погребняк. 

С зимы 2017 года Мария входит в состав главной команды по регби. Наставник национальной дружины отмечает высокий уровень подготовки, который заложили первые тренеры спортсменки: Лариса и Олег Бакановы. 

Выиграть регбийный турнир ОИ-2020 россиянкам будет очень сложно, поскольку высока конкуренция. Но при удачном стечении обстоятельств, Мария может принять участие в полуфинальных играх.

 Источник: bet-stavka.ru

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