Гатчина: наши едут на Олимпиаду в Токио

Считанные
дни остаются до старта ОИ-2020. Мы будем переживать за всю олимпийскую
российскую команду, но особенно поддержим Свету Колесниченко и Машу Погребняк.
Девушки заслужили право принять участие в ОИ-2020 тяжелейшим трудом. Им
довелось пройти через сложные травмы и выиграть у сильных конкурентов.
Колесниченко
Светлана - участница команды синхронисток. Она уже познала счастье стать
победителем ОИ-2016. В Рио Света выиграла золотую медаль, показав блистательное
командное взаимодействие. Помимо олимпийской награды высшей пробы, у Светы огромная
коллекция наград ЧЕ и мирового первенства.
Высокие
шансы у Колесниченко сделать "золотой дубль" на ОИ-2020. Российская
команда синхронисток всегда в числе двух - трех фаворитов первенства. Пожелаем
нашей землячке удачи.
Погребняк
Регбийная
сборная страны пробилась в олимпийский турнир через сито квалификации.
Финальный этап отбора проходил в Монако, но россиянкам не помешало чужое поле
доказать свое преимущество над соперниками. Важную роль в команде играет Маша
Погребняк.
С
зимы 2017 года Мария входит в состав главной команды по регби. Наставник
национальной дружины отмечает высокий уровень подготовки, который заложили
первые тренеры спортсменки: Лариса и Олег Бакановы.
Выиграть
регбийный турнир ОИ-2020 россиянкам будет очень сложно, поскольку высока
конкуренция. Но при удачном стечении обстоятельств, Мария может принять участие
в полуфинальных играх.
Источник: bet-stavka.ru