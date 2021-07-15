В Ленинградской области волонтер «Союза отцов» Никита Шумега организовал катание на роликах и самокатах в парке Песчанка для семьи Алены Кисс, участницы проекта «ПРО_НЕЕ».

«В подобных акциях я участвовал и ранее, и каждый раз, когда появляется возможность, не остаюсь в стороне и помогаю чем могу. Перед акцией «Папа поможет» мне позвонил хороший знакомый, руководитель отделения Союза отцов в Ленинградской области и предложил помочь Алене Кисс из проекта Народного фронта «ПРО НЕЕ» осуществить ее мечту научиться вместе с детьми кататься на роликах. Алена, как и я, живет во Всеволожске и воспитывает троих детей, один из которых – с инвалидностью. У меня тоже трое детей примерно одного возраста с детьми Алены, поэтому мы сразу подумали, что они смогут найти общий язык и прекрасно провести время. У семьи Алены не было роликов и экипировки, но Союз отцов Ленинградской области смог решить этот вопрос, и мы отлично, а главное – безопасно провели урок катания. Благодарю Народный фронт за организацию акции. Благодаря ей мы познакомились с замечательными семьями, которым будем теперь помогать на постоянной основе», – пообещал доброволец Союза отцов из Ленинградской области Никита Шумега.