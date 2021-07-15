В Ленинградской области волонтер «Союза отцов» Никита Шумега
организовал катание на роликах и самокатах в парке Песчанка для семьи Алены
Кисс, участницы проекта «ПРО_НЕЕ».
«В подобных акциях я участвовал
и ранее, и каждый раз, когда появляется возможность, не остаюсь в стороне и
помогаю чем могу. Перед акцией «Папа поможет» мне позвонил хороший знакомый,
руководитель отделения Союза отцов в Ленинградской области и предложил
помочь Алене Кисс из проекта Народного фронта «ПРО НЕЕ» осуществить ее мечту
научиться вместе с детьми кататься на роликах. Алена, как и я, живет во
Всеволожске и воспитывает троих детей, один из которых – с инвалидностью. У
меня тоже трое детей примерно одного возраста с детьми Алены, поэтому мы сразу
подумали, что они смогут найти общий язык и прекрасно провести время. У
семьи Алены не было роликов и экипировки, но Союз отцов Ленинградской
области смог решить этот вопрос, и мы отлично, а главное –
безопасно провели урок катания. Благодарю Народный фронт за организацию
акции. Благодаря ей мы познакомились с замечательными семьями, которым будем
теперь помогать на постоянной основе», – пообещал доброволец Союза
отцов из Ленинградской области Никита Шумега.