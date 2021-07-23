«Императорское меню по-гатчински»

На костюмированной
презентации – дегустации блюд «Императорского меню по-гатчински» присутствовали
глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим и журналисты. Они же первыми и отведали
угощения.
- Гатчина - город с
историей, о которой обязательно нужно рассказывать. В этом году Гатчина стала
столицей Ленинградской области, городу исполняется 225 лет. Мы впервые
представляем меню по-гатчински, которое должно стать еще одной точкой
притяжения для жителей и гостей города, для туристов, - отметила Людмила
Нещадим.
Единственный ресторан в
гатчинском парке - всем известный «Дубок», открытый еще в 1958 году, полностью
преобразился этим летом. Новое заведение мультинациональной кухни теперь имеет
вход и из Дворцового парка, как было раньше, и с другой стороны. Теперь здесь
есть и отдельный банкетный зал, и бар, и тихая летняя терраса. Исторические
детали органично сочетаются с современным дизайном и комфортом.
Как, например,
современная цветозвуковая аппаратура в зале для торжеств и графический триптих
Большого Гатчинского дворца - символа Гатчины при входе в ресторан.
Торжественный вынос и
презентация блюд императорского меню проходили под бравурную музыку. Отдавая
дань увлечению императора историей Мальтийских рыцарей, в меню включили суп
«Мальтийский»: очень простой в приготовлении и знакомый каждому россиянину -
копченое мясо, оливки, овощи. Имеет приятный, мягкий вкус копченостей и фасоли.
На второе гостям
предложили «Бигос», что значит двойной вкус, - квашеная тушеная капуста с
копченостями, сосисками и пряными травами.
Затем гости попробовали
десерт «Амаретти» - любимое миндальное печенье Павла Петровича с взбитыми
сливками, фруктовым желе и листиком красной мяты. Сюда же входят различные
ликеры, сливочный крем и миндаль. Обычно Павел I вкушал его дважды на дню:
первый раз в 5 утра, когда вставал, за чашечкой кофе, второй раз вечером - за
чашечкой травяного чая.
Миндальный десерт
подавали с восхитительным напитком «Блюментрост» с травами из сада аптекаря
Блюментроста, которому была пожалована Гатчинская мыза самим Петром I.
Гости узнали о любимых
блюдах Павла I из уст «самого» императора. А о секретах и процессе
приготовления рассказал су-шеф ресторана «Дубок» Анатолий Хилько – первый
помощник шеф-повара. Анатолий – гатчинский житель. Высшее образование, в том
числе кулинарное, получил в Санкт-Петербурге, там же работал в самых известных
ресторанах. Опыт у него достаточно большой. В гатчинский «Дубок» его пригласил
шеф-повар Сергей Ермаков.
- Сергей Ермаков -
замечательный человек, большой профессионал, у него своя авторская кухня.
Именно Сергей предложил мне вернуться в Гатчину, запустить меню и воскресить
«Дубок», уже как ресторан. Мне это очень интересно – ведь я этим живу, - поделился Анатолий.
Следует отметить, что
автор идеи и самого меню - руководитель Информационно-туристского центра
«Гатчина» Ирина Лидзарь. Меню по-гатчински активно продвигалось. И вот в год
225-летия присвоения Гатчине статуса города, благодаря новым собственникам обновленного
ресторана «Дубок» и его поварам, идея претворена в жизнь.
- Все эти рецепты
привезены в Россию из Европы и по приказу российских императоров переработаны
под наш вкус и местные продукты. Сейчас блюда, приготовленные по старинным
рецептам с добавлением современных технологий, представлены в нашем ресторане.
Эти рецепты есть и в широком доступе, в том числе в Интернете, но вы не сможете
повторить то, что есть на нашем столе. Лучше прийти и попробовать у нас, - с
улыбкой заметил Анатолий Хилько.
Стоимость обеда
по-гатчински из трех блюд – 490 рублей. Будем надеяться, что меню будет
пользоваться популярностью как у самих горожан, так и у туристов. Ведь
проникнуться духом павловского времени можно не только читая книги и архивные
документы, но также через трапезу, секреты которой дошли до наших дней через
века.
Как отметил председатель
комитета по культуре Сергей Никитин, на очереди - «меню обывательское от
Куприна». Проект рассчитан на увеличение туристского потока в Гатчину.
Фото Ольги Фирсовой