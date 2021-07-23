«Императорское меню по-гатчински»

На костюмированной презентации – дегустации блюд «Императорского меню по-гатчински» присутствовали глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и журналисты. Они же первыми и отведали угощения.

- Гатчина - город с историей, о которой обязательно нужно рассказывать. В этом году Гатчина стала столицей Ленинградской области, городу исполняется 225 лет. Мы впервые представляем меню по-гатчински, которое должно стать еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города, для туристов, - отметила Людмила Нещадим.

Единственный ресторан в гатчинском парке - всем известный «Дубок», открытый еще в 1958 году, полностью преобразился этим летом. Новое заведение мультинациональной кухни теперь имеет вход и из Дворцового парка, как было раньше, и с другой стороны. Теперь здесь есть и отдельный банкетный зал, и бар, и тихая летняя терраса. Исторические детали органично сочетаются с современным дизайном и комфортом.

Как, например, современная цветозвуковая аппаратура в зале для торжеств и графический триптих Большого Гатчинского дворца - символа Гатчины при входе в ресторан.

Торжественный вынос и презентация блюд императорского меню проходили под бравурную музыку. Отдавая дань увлечению императора историей Мальтийских рыцарей, в меню включили суп «Мальтийский»: очень простой в приготовлении и знакомый каждому россиянину - копченое мясо, оливки, овощи. Имеет приятный, мягкий вкус копченостей и фасоли.

На второе гостям предложили «Бигос», что значит двойной вкус, - квашеная тушеная капуста с копченостями, сосисками и пряными травами.

Затем гости попробовали десерт «Амаретти» - любимое миндальное печенье Павла Петровича с взбитыми сливками, фруктовым желе и листиком красной мяты. Сюда же входят различные ликеры, сливочный крем и миндаль. Обычно Павел I вкушал его дважды на дню: первый раз в 5 утра, когда вставал, за чашечкой кофе, второй раз вечером - за чашечкой травяного чая.

Миндальный десерт подавали с восхитительным напитком «Блюментрост» с травами из сада аптекаря Блюментроста, которому была пожалована Гатчинская мыза самим Петром I.

Гости узнали о любимых блюдах Павла I из уст «самого» императора. А о секретах и процессе приготовления рассказал су-шеф ресторана «Дубок» Анатолий Хилько – первый помощник шеф-повара. Анатолий – гатчинский житель. Высшее образование, в том числе кулинарное, получил в Санкт-Петербурге, там же работал в самых известных ресторанах. Опыт у него достаточно большой. В гатчинский «Дубок» его пригласил шеф-повар Сергей Ермаков.

- Сергей Ермаков - замечательный человек, большой профессионал, у него своя авторская кухня. Именно Сергей предложил мне вернуться в Гатчину, запустить меню и воскресить «Дубок», уже как ресторан. Мне это очень интересно – ведь я этим живу, - поделился Анатолий.

Следует отметить, что автор идеи и самого меню - руководитель Информационно-туристского центра «Гатчина» Ирина Лидзарь. Меню по-гатчински активно продвигалось. И вот в год 225-летия присвоения Гатчине статуса города, благодаря новым собственникам обновленного ресторана «Дубок» и его поварам, идея претворена в жизнь.

- Все эти рецепты привезены в Россию из Европы и по приказу российских императоров переработаны под наш вкус и местные продукты. Сейчас блюда, приготовленные по старинным рецептам с добавлением современных технологий, представлены в нашем ресторане. Эти рецепты есть и в широком доступе, в том числе в Интернете, но вы не сможете повторить то, что есть на нашем столе. Лучше прийти и попробовать у нас, - с улыбкой заметил Анатолий Хилько.

Стоимость обеда по-гатчински из трех блюд – 490 рублей. Будем надеяться, что меню будет пользоваться популярностью как у самих горожан, так и у туристов. Ведь проникнуться духом павловского времени можно не только читая книги и архивные документы, но также через трапезу, секреты которой дошли до наших дней через века.

Как отметил председатель комитета по культуре Сергей Никитин, на очереди - «меню обывательское от Куприна». Проект рассчитан на увеличение туристского потока в Гатчину.





Фото Ольги Фирсовой