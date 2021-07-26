Водные зеркала Приората будут чистить

Участниками встречи стали заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, председатель областного комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский, представители комитета по природным ресурсам и проектировщика – компании «Ленводпроект», а также руководитель работ со стороны победителя конкурса – компании «НПП ЭкоГидроТехнологии».

Очистка озер будет производиться гидромеханизированным методом, включающим использование землесосного снаряда, который с помощью насоса поднимает донные отложения, частицы грунта, смешанные с водой. Собранную массу отправят к месту временного складирования.

Донные отложения будут временно храниться в специальных конструкциях – геотубах. Именно на этом этапе будет происходить обезвоживание грунта – вся вода поступит обратно в почву. Перемещение туб по парковой зоне предполагается на негабаритной технике до участка, примыкающего к Гатчинской школе № 4, далее на более крупной технике донные отложения будут удалены с территории парка.

Выбранный способ очистки является наиболее подходящим для особо ценных водных объектов Приоратского парка и для территории объекта культурного наследия. Приступить к работам планируется в начале августа текущего года.





Фото автора