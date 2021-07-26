Водные зеркала Приората будут чистить

Участниками
встречи стали заместитель председателя правительства Ленинградской области –
председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, председатель областного комитета
по культуре и туризму Евгений Чайковский, представители комитета по природным ресурсам и проектировщика – компании
«Ленводпроект», а также руководитель работ со стороны победителя конкурса –
компании «НПП ЭкоГидроТехнологии».
Очистка
озер будет производиться гидромеханизированным методом, включающим использование
землесосного снаряда, который с помощью насоса поднимает донные отложения,
частицы грунта, смешанные с водой. Собранную массу отправят к месту временного
складирования.
Донные
отложения будут временно храниться в специальных конструкциях – геотубах.
Именно на этом этапе будет происходить обезвоживание грунта – вся вода поступит
обратно в почву. Перемещение туб по парковой зоне предполагается на
негабаритной технике до участка, примыкающего к Гатчинской школе № 4, далее на
более крупной технике донные отложения будут удалены с территории парка.
Выбранный
способ очистки является наиболее подходящим для особо ценных водных объектов
Приоратского парка и для территории объекта культурного наследия. Приступить к
работам планируется в начале августа текущего года.
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