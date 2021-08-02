Путь к столице области преобразился

На объекте полностью уложено два слоя нового асфальтобетона. Учитывая большую интенсивность движения, «Ленавтодор» в начале июля перевёл большую часть работ в ночной режим. Такое решение позволило избежать «пробок». Особо внимание здесь дорожники уделили удобству пешеходов: полностью переустроено 16 остановок для ожидания автобусов и построены две новые. Каждая площадка оснащена пандусом, чтобы было легко завезти тележку, коляску с ребёнком или подняться людям старшего поколения.

Вместе с испытательной лабораторией «Ленавтодора» качество нового асфальта сегодня проверили активисты регионального отделения «Общероссийского народного фронта» и жители близлежащих поселений. «Важно, что в Ленинградской области есть конструктивный диалог между дорожникам и жителями: на каждый объект приезжают люди, которые получают ответы на свои вопросы. Отмечу, что ремонт на Красносельском шоссе идёт с опережением графика», — рассказал эксперт регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Алексей Орлов.

Ремонт этой дороги продолжится: «Ленавтодор» намерен обновить большой участок от Гатчины в сторону Павловска через Коммунар.