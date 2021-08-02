Путь к столице области преобразился

На объекте полностью
уложено два слоя нового асфальтобетона. Учитывая большую интенсивность
движения, «Ленавтодор» в начале июля перевёл большую часть работ в ночной
режим. Такое решение позволило избежать «пробок». Особо внимание здесь
дорожники уделили удобству пешеходов: полностью переустроено 16 остановок для
ожидания автобусов и построены две новые. Каждая площадка оснащена пандусом,
чтобы было легко завезти тележку, коляску с ребёнком или подняться людям
старшего поколения.
Вместе с испытательной
лабораторией «Ленавтодора» качество нового асфальта сегодня проверили активисты
регионального отделения «Общероссийского народного фронта» и жители близлежащих
поселений. «Важно, что в Ленинградской области есть конструктивный диалог между
дорожникам и жителями: на каждый объект приезжают люди, которые получают ответы
на свои вопросы. Отмечу, что ремонт на Красносельском шоссе идёт с опережением
графика», — рассказал эксперт регионального отделения «Общероссийского
народного фронта» Алексей Орлов.
Ремонт этой дороги
продолжится: «Ленавтодор» намерен обновить большой участок от Гатчины в сторону
Павловска через Коммунар.