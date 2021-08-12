Теннисистки из Сиверского – победительницы молодежной Спартакиады

Теннисистки из Сиверского – победительницы молодежной Спартакиады

Команда девушек из Гатчинского района заняла 1 место на V летней Спартакиаде молодежи России по настольному теннису.

Рубрики : Спорт     12 Aug 2021

Спортсменки-победительницы являются воспитанницами Спортивной школы олимпийского резерва «Ника». В состав команды вошли Екатерина Волненко, Анастасия Колиш и Зинаида Москалева.

Соревнования прошли 11 августа в городе Салавате Республики Башкортостан.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+