Теннисистки из Сиверского – победительницы молодежной Спартакиады

Команда девушек из Гатчинского района заняла 1 место на V летней Спартакиаде молодежи России по настольному теннису.
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Спорт
12 Aug 2021
Спортсменки-победительницы являются воспитанницами
Спортивной школы олимпийского резерва «Ника». В состав команды вошли Екатерина
Волненко, Анастасия Колиш и Зинаида Москалева.
Соревнования прошли 11 августа в городе Салавате
Республики Башкортостан.
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