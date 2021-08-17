В Сиверском сгорел автомобиль

9 августа в посёлке Пригородный сгорел заброшенный
дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным
лицом.
12 августа в деревне Старосиверской горела кровля
неэксплуатируемого здания на площади 10 кв. метров. Причиной пожара также стало
неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.
В тот же день с разницей в 1,5 часа на этот раз уже в
посёлке Сиверский тушили легковой автомобиль «Лада Приора», которая загорелась
в результате замыкания бортовой электропроводки.
14 августа в посёлке Пригородный на частном участке
сгорел сарай, у рядом стоящего гаража частично
выгорела кровля. Проводится проверка.
14 августа в садоводстве «Волна» массива «Кобрино» в
помещении бани обгорела стена. Пожар был потушен до прибытия спасателей.
Причиной пожара стал неправильный монтаж печного оборудования.
16 августа в посёлке Сиверский на 5 этаже
многоквартирного жилого дома по улице Красной выгорел оконный блок в подъезде.
Причина пожара устанавливается.
ОНДиПР Гатчинского района