В Сиверском сгорел автомобиль

9 августа в посёлке Пригородный сгорел заброшенный дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

12 августа в деревне Старосиверской горела кровля неэксплуатируемого здания на площади 10 кв. метров. Причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

В тот же день с разницей в 1,5 часа на этот раз уже в посёлке Сиверский тушили легковой автомобиль «Лада Приора», которая загорелась в результате замыкания бортовой электропроводки.

14 августа в посёлке Пригородный на частном участке сгорел сарай, у рядом стоящего гаража частично выгорела кровля. Проводится проверка.

14 августа в садоводстве «Волна» массива «Кобрино» в помещении бани обгорела стена. Пожар был потушен до прибытия спасателей. Причиной пожара стал неправильный монтаж печного оборудования.

16 августа в посёлке Сиверский на 5 этаже многоквартирного жилого дома по улице Красной выгорел оконный блок в подъезде. Причина пожара устанавливается.

ОНДиПР Гатчинского района