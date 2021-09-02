1 сентября в гимназии «Апекс»: будем снова на высоте!

На линейке торжественно представили новых членов большой дружной гимназической семьи – первоклашек. Каждого поименно. Как обычно, главными героями праздника были первоклассники и будущие выпускники – 11 класс. Всех приветствовал основатель школы, председатель попечительского совета гимназии, почетный гражданин Гатчины Рашид Исмагилов:

- В 29-й раз я стою перед вами и говорю: «Добро пожаловать в Гатчинскую гимназию «Апекс»! И это, как всегда, волнительный момент. Гимназия – мой самый любимый проект, – признался Рашид Фаатович.

Председатель попечительского совета обратил внимание на непростое обстоятельство, сопутствовавшее прошлому году – ковид:

- Год был очень сложный. Но у нас с вами все получилось. За это я признателен нашим педагогам и умению наших гимназистов адаптироваться к новым условиям. И конечно, мужеству наших родителей.

Рашид Фаатович объявил о кадровых изменениях в администрации гимназии. Марк Витальевич Кравчук, 20 лет возглавлявший «Апекс», с 1 августа назначен заместителем главы администрации Гатчинского района по социальным вопросам.

- Я говорю об этом с гордостью и с грустью, – отметил Рашид Фаатович. – Будем считать, что мы его делегировали. Все, что получилось у нас здесь, он должен реализовать в системе образования города и района. Это настоящий профессионал, честный и достойный человек. Однако мы не прощаемся – Марк Витальевич остается в попечительском совете гимназии.

Рашид Фаатович представил нового директора гимназии «Апекс»: Наталью Викторовну Ильину. Ее кандидатура утверждена решением совета учредителей гимназии. В «Апексе» она человек не новый, коллеги и ребята знают ее как отличного преподавателя – человека, который знает и любит свое дело.

Марк Витальевич Кравчук, уже в новом качестве поздравляя родную гимназию с началом учебного года, передал всем поздравления от главы гатчинской администрации Людмилы Николаевны Нещадим и главы города и района Виталия Андреевича Филоненко и вручил поздравительный адрес новому директору «Апекса». В свою очередь, Наталья Викторовна поздравила всех с 1 сентября.

Гимназистов, учителей и родителей поздравляли верные друзья гимназии, почетные гости праздника: председатель совета ветеранов войны и труда Гатчинского района, председатель Гатчинского общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей Вера Георгиевна Шефтер и председатель Гатчинской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Александр Арнольдович Вахтер.

Посетил линейку и легендарный персонаж – знаменитый Мюнхгаузен в исполнении ученика 11 класса Александра Кравчука.

Первоклассники – настоящие именинники на школьном празднике – получили подарки от губернатора Ленинградской области и гимназии «Апекс». В ответном слове малыши прочитали юмористические стихи, чем вызвали бурные аплодисменты.

Завершилась линейка первым звонком. По старой доброй традиции, первый звонок нового учебного года дали самые младшие и самые старшие ученики, дружно позвонив в колокольчики.

Учебный год 2021-2022 начался. В прошлом учебном году, невзирая на пандемию, гимназия успешно справилась с поставленными задачами и показала отличные результаты на итоговой аттестации.

- Будем снова на высоте – и никакой ковид нам не помешает, – сказал в заключение Марк Витальевич.

Екатерина Дзюба

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