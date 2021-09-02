1 сентября в гимназии «Апекс»: будем снова на высоте!

На линейке торжественно представили
новых членов большой дружной гимназической семьи – первоклашек. Каждого поименно.
Как обычно, главными героями праздника были первоклассники и будущие выпускники
– 11 класс. Всех приветствовал основатель школы, председатель попечительского
совета гимназии, почетный гражданин Гатчины Рашид Исмагилов:
- В 29-й раз я стою перед вами и
говорю: «Добро пожаловать в Гатчинскую гимназию «Апекс»! И это, как всегда,
волнительный момент. Гимназия – мой самый любимый проект, – признался Рашид Фаатович.
Председатель попечительского совета
обратил внимание на непростое обстоятельство, сопутствовавшее прошлому году –
ковид:
- Год был очень сложный. Но у нас с
вами все получилось. За это я признателен нашим педагогам и умению наших
гимназистов адаптироваться к новым условиям. И конечно, мужеству наших
родителей.
Рашид Фаатович объявил о кадровых
изменениях в администрации гимназии. Марк Витальевич Кравчук, 20 лет
возглавлявший «Апекс», с 1 августа назначен заместителем главы администрации
Гатчинского района по социальным вопросам.
- Я говорю об этом с гордостью и с
грустью, – отметил Рашид Фаатович. – Будем считать, что мы его делегировали.
Все, что получилось у нас здесь, он должен реализовать в системе образования
города и района. Это настоящий профессионал, честный и достойный человек. Однако
мы не прощаемся – Марк Витальевич остается в попечительском совете гимназии.
Рашид Фаатович представил нового
директора гимназии «Апекс»: Наталью Викторовну Ильину. Ее кандидатура утверждена
решением совета учредителей гимназии. В «Апексе» она человек не новый, коллеги
и ребята знают ее как отличного преподавателя – человека, который знает и любит
свое дело.
Марк Витальевич Кравчук, уже в
новом качестве поздравляя родную гимназию с началом учебного года, передал всем
поздравления от главы гатчинской администрации Людмилы Николаевны Нещадим и
главы города и района Виталия Андреевича Филоненко и вручил поздравительный
адрес новому директору «Апекса». В свою очередь, Наталья Викторовна поздравила
всех с 1 сентября.
Гимназистов, учителей и родителей
поздравляли верные друзья гимназии, почетные гости праздника: председатель
совета ветеранов войны и труда Гатчинского района, председатель Гатчинского
общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей Вера Георгиевна
Шефтер и председатель Гатчинской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» Александр Арнольдович Вахтер.
Посетил линейку и легендарный
персонаж – знаменитый Мюнхгаузен в исполнении ученика 11 класса Александра Кравчука.
Первоклассники – настоящие
именинники на школьном празднике – получили подарки от губернатора
Ленинградской области и гимназии «Апекс». В ответном слове малыши прочитали
юмористические стихи, чем вызвали бурные аплодисменты.
Завершилась линейка первым звонком.
По старой доброй традиции, первый звонок нового учебного года дали самые
младшие и самые старшие ученики, дружно позвонив в колокольчики.
Учебный год 2021-2022 начался. В
прошлом учебном году, невзирая на пандемию, гимназия успешно справилась с
поставленными задачами и показала отличные результаты на итоговой аттестации.
- Будем снова на высоте – и никакой
ковид нам не помешает, – сказал в заключение Марк Витальевич.
Екатерина Дзюба
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