Дни Куприна в Гатчине - для взрослых и детей

Впервые праздник пройдет одновременно на двух больших площадках, чтобы каждый смог сам выбрать куда ему интересно пойти в этот день.

На территории музея-заповедника «Гатчина» пройдут тематические экскурсии и музейные программы, которые можно будет посетить по единому билету «День Куприна», и на Театральной площади города Гатчины, куда вход свободный.

Более подробно о «Днях Куприна» на Театральной площади мы попросили рассказать председателя комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергея Никитина:

- Купринский фестиваль в Гатчине должен расти и развиваться. Думаю, это бесспорно. И в год 225-летия Гатчины он выходит на простор. Будет несколько локаций. Так, на Театральной площади пройдет большой семейный праздник. Мы постараемся предложить горожанам и гостям города много интересного. Приходите с детьми, с друзьями – здесь каждый найдет что-то по душе.

Фестиваль откроется музыкально-литературным действием в честь дня рождения Куприна. Любителям театрального искусства должен понравиться моноспектакль по мотивам повести Куприна «Суламифь».

В 13.00, 14.00 и 15.00 на Театральной площади будут начинаться экскурсии по историческому центру Гатчины, откуда рукой подать до парков, где при желании можно продолжить прогулку.

Наш фестиваль для людей, которые хотят не только посмотреть, но и поучаствовать. Здесь будут и творческие мастер-классы, и традиционный конкурс «Битва поэтов». Организатор творческой площадки – гатчинский журналист Алена Рыбакова. «Битва поэтов» будет проходить тоже в традиционном формате. Мы помогли организаторам с призовым фондом, они сами подбирали поэтов. После предварительного конкурсного отбора на фестивале выступят представители нескольких городов России.

Будет много познавательных моментов, направленных на детскую аудиторию, когда они смогут поиграть, ответить на вопрос викторины, получить за это призы.

Мы заранее провели конкурс детских рисунков «Спешите делать добрые дела» по произведениям Куприна. На выставке вниманию публики будет представлено более 60 работ. Все юные участники получат дипломы и памятные сувениры.

Думаю, всех порадует «самоварная поляна», шоу силачей и много разных моментов, связанных со временем, в котором жил Куприн. Достаточно широко мы постараемся представить быт начала XX века, различные предметы, характерные для этого времени.

Начало Купринского фестиваля предваряется еще одним знаменательным событием: в этот же день, 4 сентября, в 11 часов на Театральной площади будут торжественно открыты стенды с QR-кодом «Жизнь знаменитых людей» в «оживших фотографиях» и, я уверен, сама площадь заиграет по-новому. Важно, что один из этих стендов посвящен А.И. Куприну. Люди, которые придут на Купринский фестиваль, смогут увидеть это первыми.

Добро пожаловать – интересно будет всем!

Татьяна Можаева