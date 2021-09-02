«Гатчина столичная» - выставка гатчинских художников в Петропавловской крепости

На выставке будет представлено более 100 творческих работ 45 авторов. Это живопись, графика, скульптура, керамика и фарфор, ковка, лоскутное шитье, изделия декоративно-прикладного творчества.

Выставка включена в единый билет посещения туристами Государственного музея истории Санкт-Петербурга. А это значит, что благодаря работам творческих людей, профессионалов из Гатчины и Гатчинского района, многие смогут увидеть Гатчину, которую мы знаем и любим, запомнить и вдохновиться, и обязательно посетить наш любимый город, познакомится с его историей города, прогуляется по родным для нас улочкам, посидеть на лавочке в парке с видом на Приоратский дворец…

Выставку можно будет посетить с 7 сентября по 2 ноября 2021г.