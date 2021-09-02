«Гатчина столичная» - выставка гатчинских художников в Петропавловской крепости

На выставке будет
представлено более 100 творческих работ 45 авторов. Это живопись, графика,
скульптура, керамика и фарфор, ковка, лоскутное шитье, изделия
декоративно-прикладного творчества.
Выставка включена
в единый билет посещения туристами Государственного музея истории
Санкт-Петербурга. А это значит, что благодаря работам творческих людей,
профессионалов из Гатчины и Гатчинского района, многие смогут увидеть Гатчину,
которую мы знаем и любим, запомнить и вдохновиться, и обязательно посетить наш
любимый город, познакомится с его историей города, прогуляется по родным для
нас улочкам, посидеть на лавочке в парке с видом на Приоратский дворец…
Выставку можно
будет посетить с 7 сентября по 2 ноября 2021г.