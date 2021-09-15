Смотрите, с кем ваш ребёнок «ВКонтакте»!

…8-летняя девочка сидела дома и играла в телефоне, когда ей в социальной сети «ВКонтакте» пришло сообщение от какого-то Вадима Дубницкого. Кто такой – неизвестно, но девочка ответила ему и написала, что ей 13 лет. Она хотела, чтобы этот Вадим Дубницкий думал, что она взрослая.

Потом девочка пошла гулять и встретилась с подружкой – десяти лет. Рассказала про Вадима и предложила пошутить над ним – отправить ему сообщение со страницы матери подружки. Сначала они баловались этой перепиской в подъезде. Потом телефон сел, и они пошли к подружке домой – писать ему от имени мамы. Вадим попросил отправить ему фотографии, и девчонки послали свои фото, где видны их лица. В ответ получили фотографию мужчины ниже пояса – в обнаженном виде.

После этого девочки ушли гулять, и тут одну из них мама позвала домой – она обнаружила на своей страничке сообщения от некого Вадима Дубницкого и поняла, кто с ним переписывался от ее имени. Популярно объяснив дочери, что так делать нельзя, мать вызвала полицию.

В переписке были непристойные предложения, на которые дети ответили отказом. Многих слов, используемых этим Вадимом, они даже не поняли. Старшей из девочек он предложил заработать пять тысяч рублей, вступив в сексуальную связь. Она отказалась, но переписка продолжилась. Как девчонки объяснили потом, во время следствия, они хотели подружиться с Вадимом Дубницким. Фотографии они ему отправили приличные – без обнажения. Он же просил прислать ему фотки в нижнем белье, предлагал встретиться, прислал фотографию мужского полового органа.

Одна из девочек сообщила ему свой адрес и пригласила приехать: назавтра у нее был день рожденья, и она хотела получить еще один подарок. Детский сад. Вадим Дубницкий ответил, что проживает около метро «Новочеркасская» и не приедет.

Мама младшей девочки узнала об этой переписке от мамы старшей. Та переслала ей все сообщения, прокомментировав только одной фразой: «Смотри, что они творят». Мать расспросила девочку. Узнала, что Вадим Дубницкий начал писать им первым, и запретила дочери пользоваться телефоном. Вторая мама ответила извращенцу «ВКонтакте», объяснила, с кем он переписывается, кому отправляет интимные фотографии и кого призывает к развратным действиям. Объяснила также, что данные действия являются противозаконными, и предупредила, что обратится в правоохранительные органы. После этого Вадим Дубницкий затих, а мать девочки действительно обратилась в полицию. Когда приехали полицейские, она показала им всю переписку.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ: насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Вадима Дубницкого нашли и задержали. Он оказался Владимиром Г., уроженцем Пензенской области, 27 лет. Проживает в Петербурге на Металлистов. Он не женат, детей нет, официально не трудоустроен, не судим.

Психиатрическая экспертиза признала его здоровым. Наследственность не отягощена, рос и развивался нормально, успешно окончил 11 классов, поступил в вуз, но не доучился. Успешно социально адаптирован. Физических изъянов тоже нет.

Допрошенный в качестве подозреваемого, Владимир Г. заявил, что у него никогда не было серьезных отношений с девушками. В большинстве случаев он общался с ними «ВКонтакте». Иногда встречался лично, однако более месяца эти встречи не длились. Страницу «ВКонтакте» под именем Вадима Дубницкого он создал в 2017 году, чтобы переписываться с противоположным полом.

В то утром, сидя дома, он зашел в соцсеть, в глобальный поиск друзей, и методом случайной выборки остановился на пользователе с красивым женским именем. Девочке на фотографиях этого аккаунта на вид было лет 13. Очевидно, молодой человек посчитал этот возраст подходящим для своих утех – девочка ему понравилась, и он решил ей написать.

Девочка ответила, но на все его просьбы и картинки эротического содержания не реагировала. Прислала ему обычную пристойную фотографию своей подруги – тоже ребенка. Но и подруга отказалась скидывать ему обнаженную натуру. Он послал им фотографии из интернета – с целью вызвать половой интерес. Но, по словам подследственного, встречаться он с девочками не планировал.

Свои фотографии, говорит, не отправлял – ему не нравится собственная фигура. Просил девочек скинуть обнаженные фото, потому что, якобы, хотел над ними посмеяться. Но вместо этого получил письмо от матери одной из школьниц, а потом его задержала полиция. Он понимает, что отправлять несовершеннолетним изображения половых органов запрещено, и просить отправить свои оголенные фотографии тоже запрещено. Никому из друзей он об этом не рассказывал, и ни с какими детьми больше переписки не вел. В содеянном раскаивается, вину признает, готов сотрудничать со следствием.

Мужчину заключили под стражу. В ходе обыска по месту жительства у него изъяли смартфон и ноутбук с информацией интимного характера. По завершении предварительного следствия Гатчинская прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело было передано в суд.

Гатчинский городской прокурор заявил два гражданских иска о возмещении морального вреда, причиненного действиями обвиняемого обеим потерпевшим, – по 600 тысяч рублей каждой.

Участь виртуального развратника малолетних будет решать суд.

Екатерина Дзюба