Смотрите, с кем ваш ребёнок «ВКонтакте»!

…8-летняя девочка сидела дома и играла в
телефоне, когда ей в социальной сети «ВКонтакте» пришло сообщение от какого-то
Вадима Дубницкого. Кто такой – неизвестно, но девочка ответила ему и написала,
что ей 13 лет. Она хотела, чтобы этот Вадим Дубницкий думал, что она взрослая.
Потом девочка пошла гулять и встретилась с
подружкой – десяти лет. Рассказала про Вадима и предложила пошутить над ним –
отправить ему сообщение со страницы матери подружки. Сначала они баловались
этой перепиской в подъезде. Потом телефон сел, и они пошли к подружке домой –
писать ему от имени мамы. Вадим попросил отправить ему фотографии, и девчонки
послали свои фото, где видны их лица. В ответ получили фотографию мужчины ниже
пояса – в обнаженном виде.
После этого девочки ушли гулять, и тут одну из
них мама позвала домой – она обнаружила на своей страничке сообщения от некого
Вадима Дубницкого и поняла, кто с ним переписывался от ее имени. Популярно
объяснив дочери, что так делать нельзя, мать вызвала полицию.
В переписке были непристойные предложения, на
которые дети ответили отказом. Многих слов, используемых этим Вадимом, они даже
не поняли. Старшей из девочек он предложил заработать пять тысяч рублей, вступив
в сексуальную связь. Она отказалась, но переписка продолжилась. Как девчонки
объяснили потом, во время следствия, они хотели подружиться с Вадимом
Дубницким. Фотографии они ему отправили приличные – без обнажения. Он же просил
прислать ему фотки в нижнем белье, предлагал встретиться, прислал фотографию
мужского полового органа.
Одна из девочек сообщила ему свой адрес и
пригласила приехать: назавтра у нее был день рожденья, и она хотела получить
еще один подарок. Детский сад. Вадим Дубницкий ответил, что проживает около
метро «Новочеркасская» и не приедет.
Мама младшей девочки
узнала об этой переписке от мамы старшей. Та переслала ей все сообщения,
прокомментировав только одной фразой: «Смотри, что они творят». Мать
расспросила девочку. Узнала, что Вадим Дубницкий начал писать им первым, и
запретила дочери пользоваться телефоном. Вторая мама ответила извращенцу
«ВКонтакте», объяснила, с кем он переписывается, кому отправляет интимные
фотографии и кого призывает к развратным действиям. Объяснила также, что данные
действия являются противозаконными, и предупредила, что обратится в
правоохранительные органы. После этого Вадим Дубницкий затих, а мать девочки
действительно обратилась в полицию. Когда приехали полицейские, она показала им
всю переписку.
Следственным отделом по г. Гатчине
следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области
было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ: насильственные
действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего
14-летнего возраста.
Вадима Дубницкого нашли и
задержали. Он оказался Владимиром Г., уроженцем Пензенской области, 27
лет. Проживает в Петербурге на Металлистов. Он не женат, детей нет, официально
не трудоустроен, не судим.
Психиатрическая экспертиза признала его
здоровым. Наследственность не отягощена, рос и развивался нормально, успешно
окончил 11 классов, поступил в вуз, но не доучился. Успешно социально
адаптирован. Физических изъянов тоже нет.
Допрошенный в качестве подозреваемого, Владимир Г. заявил, что у него никогда не было серьезных отношений с девушками. В
большинстве случаев он общался с ними «ВКонтакте». Иногда встречался лично,
однако более месяца эти встречи не длились. Страницу «ВКонтакте» под именем
Вадима Дубницкого он создал в 2017 году, чтобы переписываться с противоположным
полом.
В то утром, сидя дома, он зашел в соцсеть, в
глобальный поиск друзей, и методом случайной выборки остановился на
пользователе с красивым женским именем. Девочке на фотографиях этого аккаунта
на вид было лет 13. Очевидно, молодой человек посчитал этот возраст подходящим
для своих утех – девочка ему понравилась, и он решил ей написать.
Девочка ответила, но на все его просьбы и
картинки эротического содержания не реагировала. Прислала ему обычную пристойную
фотографию своей подруги – тоже ребенка. Но и подруга отказалась скидывать ему
обнаженную натуру. Он послал им фотографии из интернета – с целью вызвать
половой интерес. Но, по словам подследственного, встречаться он с девочками не
планировал.
Свои фотографии, говорит, не отправлял – ему не
нравится собственная фигура. Просил девочек скинуть обнаженные фото, потому
что, якобы, хотел над ними посмеяться. Но вместо этого получил письмо от матери
одной из школьниц, а потом его задержала полиция. Он понимает, что отправлять
несовершеннолетним изображения половых органов запрещено, и просить отправить
свои оголенные фотографии тоже запрещено. Никому из друзей он об этом не
рассказывал, и ни с какими детьми больше переписки не вел. В содеянном
раскаивается, вину признает, готов сотрудничать со следствием.
Мужчину заключили под стражу. В ходе обыска по
месту жительства у него изъяли смартфон и ноутбук с информацией интимного
характера. По завершении предварительного следствия Гатчинская прокуратура
утвердила обвинительное заключение, и дело было передано в суд.
Гатчинский городской прокурор заявил два
гражданских иска о возмещении морального вреда, причиненного действиями
обвиняемого обеим потерпевшим, – по 600 тысяч рублей каждой.
Участь виртуального развратника малолетних
будет решать суд.
Екатерина Дзюба