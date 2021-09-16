Кризисный центр для женщин и детей может появиться в Гатчине

Александр Дрозденко поблагодарил руководителя регионального отделения «Союза женщин России» Татьяну Толстову за активное участие в жизни Ленинградской области: «В активе организации ― «День детства», «Вело47», помощь в благотворительных и образовательных акциях и многое другое. За год вы создали женсоветы во всех районах и решили десятки проблем ленинградцев. Работа с семьями, повышение статуса женщин в обществе, отношение к семье, к детям, к старшему поколению ― эти направления под вашим крылом. Спасибо за вашу работу».

Губернатор также отметил, что следующий год в области пройдёт под эгидой «Команды 47». «Я рад, что участницы «Союза женщин России» являются неотъемлемой частью нашей команды», - отметил губернатор.

На встрече также обсудили возможность создания в регионе сети кризисных центров для женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одним из вариантов размещения такого центра было предложено помещение в Гатчине.