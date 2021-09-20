Плановые отключения в Гатчинском районе

21.09.2021 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Истинка.
21.09.2021 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Маргусы.
21.09.2021 с 08.00 до 18.00
Сяськелевское СП:
д. Жабино, частично.
21.09.2021 с 09.00 до 17.00
Веревское СП:
д. Малое Верево.
21.09.2021 с 09.00 до 17.00
Кобринское СП:
д. Меньково, д. Прибытково, п. Суйда.
21.09.2021 с 09.00 до 18.00
Елизаветинское СП:
д. Березнево.
Также ПАО Ленэнерго» уведомляет:
24.09.2021 г. с 08.30 до 17.20 будет
прекращена подача электроэнергии в д. Марьино Пудомягского СП.