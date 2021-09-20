Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     20 Sep 2021

21.09.2021 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Истинка.                  

 

21.09.2021 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП: 

д. Маргусы.        

 

21.09.2021 с 08.00 до 18.00

Сяськелевское СП:

д. Жабино, частично.

 

21.09.2021 с 09.00 до 17.00

Веревское СП:

д. Малое Верево.

 

21.09.2021 с 09.00 до 17.00

Кобринское СП:

д. Меньково, д. Прибытково, п. Суйда.

 

21.09.2021 с 09.00 до 18.00

Елизаветинское СП:

д. Березнево.

 

Также ПАО Ленэнерго» уведомляет:

 

24.09.2021 г. с 08.30 до 17.20 будет прекращена подача электроэнергии в д. Марьино Пудомягского СП.

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