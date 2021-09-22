Балтийский хлеб выпекут в Гатчине

Соглашение о
сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта подписано губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко, учредителем ООО «Балтийский хлеб»
Анной Фаустовой и директором Фонда «РК-Инвестиции» Александром Шатировым в
рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF`21.
«Для Ленинградской области
пищевая промышленность – одна из приоритетных отраслей развития, поскольку есть
большой рынок сбыта и потребителей у нас и в Петербурге. Я рад, что известная
компания, с опытом работы как в производстве, так и в общественном питании
выбрала Ленинградскую область для своего дальнейшего развития», – сказал
Александр Дрозденко.
Производство разместится
в Гатчине вблизи территории индустриального парка «Северо-Западный
нанотехнологический центр». Готовая продукция – хлеб, мучные кондитерские
изделия, торты и пирожные недлительного хранения. Объем инвестиций составит
около 300 млн рублей. На предприятии будет создано порядка 200 новых рабочих
мест.
Проект находится на
сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.