Балтийский хлеб выпекут в Гатчине

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, учредителем ООО «Балтийский хлеб» Анной Фаустовой и директором Фонда «РК-Инвестиции» Александром Шатировым в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF`21.

«Для Ленинградской области пищевая промышленность – одна из приоритетных отраслей развития, поскольку есть большой рынок сбыта и потребителей у нас и в Петербурге. Я рад, что известная компания, с опытом работы как в производстве, так и в общественном питании выбрала Ленинградскую область для своего дальнейшего развития», – сказал Александр Дрозденко.

Производство разместится в Гатчине вблизи территории индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр». Готовая продукция – хлеб, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения. Объем инвестиций составит около 300 млн рублей. На предприятии будет создано порядка 200 новых рабочих мест.

Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.