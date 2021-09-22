В Верево появится современное рыбоперерабатывающее производство

В Верево появится современное рыбоперерабатывающее производство

Петербургское рыбоперерабатывающее предприятие переезжает в Гатчинский район и расширяет производство.

Рубрики : Экономика     22 Sep 2021

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором «Рыбообрабатывающий комбинат №1» Александром Старобинским в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF`21.

«В Ленинградской области уже есть успешные примеры реализации крупных проектов по переработке и разведению рыбы. Приход одного из лидеров рыбоперерабатывающей отрасли в наш регион говорит о том, что это направление агропромышленного комплекса получит мощное развитие и, уверен, даст отличный результат», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Для перевода производственной площадки из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область компания «РОК-1» выбрала участок площадью 23 га на территории Веревского поселения. Проект предполагает строительство рыбоперерабатывающего комбината, отвечающего современным технологическим стандартам и требованиям экологической безопасности, а также создание аквафермы производительностью до 10 000 тонн рыбы в год.

Планируемый объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. На предприятии будет создано более 900 рабочих мест. Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.

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