В Верево появится современное рыбоперерабатывающее производство

Соглашение о
сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта подписано губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором
«Рыбообрабатывающий комбинат №1» Александром Старобинским в рамках Балтийского
регионального инвестиционного форума BRIEF`21.
«В Ленинградской области
уже есть успешные примеры реализации крупных проектов по переработке и
разведению рыбы. Приход одного из лидеров рыбоперерабатывающей отрасли в наш
регион говорит о том, что это направление агропромышленного комплекса получит
мощное развитие и, уверен, даст отличный результат», – отметил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Для перевода
производственной площадки из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область компания
«РОК-1» выбрала участок площадью 23 га на территории Веревского поселения.
Проект предполагает строительство рыбоперерабатывающего комбината, отвечающего
современным технологическим стандартам и требованиям экологической
безопасности, а также создание аквафермы производительностью до 10 000 тонн
рыбы в год.
Планируемый объем
инвестиций составит 1,5 млрд рублей. На предприятии будет создано более 900
рабочих мест. Проект находится на сопровождении Агентства экономического
развития Ленинградской области.