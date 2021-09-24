В школах Гатчинского района обновляют спортзалы

Работы были проведены в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В общей сложности на обновление спортзалов в школах сельской местности и малых городов было направлено 30,6 млн рублей.

В Гатчинском районе обновили спортзалы в Коммунарской школе №2, а также в Вырицкой и Дружногорской школах.

В Выборгском районе в программу попали школы в поселках Семиозерье, Житково и Ленинское, в Приозерском ― в поселках Ромашки, Громово и Севастьяново.

В Лужском районе отремонтировали зал для физкультуры в Осьминской школе, в Тосненском ― в поселке Ушаки, в Волосовском ― в деревне Рабитицы. В Волховском районе обновили спортзал в деревне школе Вындина Острова, а в Лодейном Поле ― в школе №3 им. Героев Свири.