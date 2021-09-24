В школах Гатчинского района обновляют спортзалы

Работы были проведены в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование». В общей сложности на обновление спортзалов в школах сельской
местности и малых городов было направлено 30,6 млн рублей.
В Гатчинском районе обновили спортзалы в
Коммунарской школе №2, а также в Вырицкой и Дружногорской школах.
В Выборгском районе в программу попали
школы в поселках Семиозерье, Житково и Ленинское, в Приозерском ― в поселках
Ромашки, Громово и Севастьяново.
В Лужском районе отремонтировали зал для
физкультуры в Осьминской школе, в Тосненском ― в поселке Ушаки, в Волосовском ―
в деревне Рабитицы. В Волховском районе обновили спортзал в деревне школе
Вындина Острова, а в Лодейном Поле ― в школе №3 им. Героев Свири.