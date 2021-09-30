Проект «Талант: Литература» из Гатчины получит президентский грант

Как отмечают организаторы конкурса, в последние семь недель на экспертов легла колоссальная нагрузка по отбору лучших творческих инициатив, направленных в адрес Фонда. Комплексная оценка каждого проекта проводилась одновременно как минимум двумя независимыми экспертами по 10 установленным критериям. В случае, если разница между двумя оценками составляла больше 40 баллов или если проекты претендовали на сумму более 10 миллионов рублей заявка оценивалась третьим независимым экспертом.

Как пояснил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, при проведении независимой оценки эксперты обращали внимание не только на содержательное наполнение проектов, творческую задумку как таковую, но и на детализацию и обоснование бюджетов, содержание заявки как документа, проработанность проекта.

В этот раз впервые заявки на грант, помимо НКО, могли направить коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. В число победителей вошли представители Ленинградской области.

Так самый большой по сумме грант ― 5 367 772 рублей ― получил индивидуальный предприниматель из Всеволожского района с проектом детского балетно-драматического спектакля «Мальчик у Христа на елке».

Выплату на реализацию онлайн-проекта по поддержке детского литературного таланта «Талант: Литература» в размере 250795 рублей получит индивидуальный предприниматель Екатерина Барбаняга из Гатчинского района.

Также финансовую поддержку получат организаторы фестиваля театральных школ, VR-балета, онлайн-курса для мам-лидеров и другие ― всего 12 проектов. Более подробная информация доступна на сайте Президентского фонда культурных инициатив.