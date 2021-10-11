Ленинградская область усиливает «ковид»-требования

С 15 ноября 2021 года посетители областных учреждений досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, передвижных цирков шапито, гостиниц, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных баз в «красной» и «желтой» зонах должны предоставлять документы о полном курсе вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа. При этом при заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус.
Также
руководителям государственных, муниципальных и частных организаций в сфере
образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других сфер
необходимо с 15 ноября обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о
прохождении полного курса вакцинации, медотводе, или факте заболевания COVID-19
в последние полгода. Не привитые от коронавируса сотрудники, не имеющие
медотвод и не переболевшие в последние полгода, для допуска к работе вынуждены
будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. Аналогичное
требование распространяется на государственных и муниципальных служащих.
Руководителям
предприятий, где 80% сотрудников прошли полный курс вакцинации или перенесли
заболевание в течение последних шести месяцев, рекомендовано оформить паспорта
коллективного иммунитета.
Постановлением
закреплено, что прохождение вакцинации и факт заболевания могут подтверждаться
QR-кодом, а документом, подтверждающим медотвод от вакцинации, является заключение
иммунологической комиссии по месту прикрепления.
Также,
согласно документу, с 15 ноября сотрудники организаций в сфере транспорта, в
том числе такси, смогут работать только при прохождении полного курса
вакцинации от коронавируса, а также при наличии документов, подтверждающих факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательного
результата ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов. Аналогичные требования
введены для социальных работников, непосредственно предоставляющих социальные
услуги.
Эти
же документы будут необходимы и участникам массовых мероприятий. Также массовые
мероприятия, в том числе организованные региональными или муниципальными
властями, сокращены по численности участников: в «красной» зоне в них смогут
принимать участие до 300 человек, в «желтой» - до 500, в «зеленой» - до 1000.
Превышение ограничений по количеству возможно только при условии согласования с
Роспотребнадзором.
При
проведении физкультурных и спортивных мероприятий в «красной» и «желтой» зоне
количество участников и зрителей не должно превышать 500 человек, а в «зеленой»
– 1000 человек. При этом численность зрителей не может превышать 50% от общей
вместимости мест их проведения. У участников и зрителей должно быть
подтверждение прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, или факта
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный
ПЦР-тест, проведенный не позднее чем за 72 часа.
Постановлением
введены и небольшие послабления. Так, ночные клубы и дискотеки, а также
предприятия общепита в «желтой» зоне смогут работать теперь при заполняемости
до 75%.
Произошли
изменения в составе зон: Волховский район перешел из «зеленой» в «желтую» зону.
Теперь
распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим
образом:
- в
«красной» зоне – Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский,
Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский;
- в
«желтой» зоне – Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский,
Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский и Волховский
районы.