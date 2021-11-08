Гатчинские школьники отправились на финал «Большой перемены»

В финале конкурсанты, объединившись в команды, будут решать кейсовые задания по четырем направлениям (искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество), а также разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

Программа финала включает мотивационные дискуссии, шоу роботов и творческие мастер-классы, которые для школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры и представители общественных движений.

По итогам финала победителями «Большой перемены» станут 600 школьников, из которых 300 человек ― ученики 11-х классов, 300 ― ученики 9-10 классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 миллиону рублей на образование, а ученики 9-10 классов ― по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

Также в Артеке будут объявлены топ-30 школ «Большой перемены», которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат премии в размере 150 тыс. рублей.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи.