Гатчинские школьники отправились на финал «Большой перемены»

В финале конкурсанты,
объединившись в команды, будут решать кейсовые задания по четырем направлениям
(искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество),
а также разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной
жизни.
Программа финала включает
мотивационные дискуссии, шоу роботов и творческие мастер-классы, которые для
школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры
и представители общественных движений.
По итогам финала
победителями «Большой перемены» станут 600 школьников, из которых 300 человек ―
ученики 11-х классов, 300 ― ученики 9-10 классов. Победители среди учеников
11-х классов получат по 1 миллиону рублей на образование, а ученики 9-10
классов ― по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и
саморазвитие.
Также в Артеке будут
объявлены топ-30 школ «Большой перемены», которые получат по 2 миллиона рублей
на развитие образовательной среды. Педагоги, подготовившие победителей «Большой
перемены», получат премии в размере 150 тыс. рублей.
Всероссийский конкурс
«Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование».
Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ
«Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при
поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи.