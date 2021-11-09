Собутыльник украл 25 тысяч рублей с карты

8 ноября в 9:55 нарядом группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области совместно с оперуполномоченным полиции был задержан гражданин, который подозревается в том, что совершил кражу денежных средств у своего знакомого, сообщает пресс-служба УВО .

Сотрудники Росгвардии и полиции установили местонахождение гражданина, подозреваемого в том, что ранее во время распития спиртных напитков со своим знакомым он похитил 25000 рублей с его банковского счета. Сделать это удалось благодаря тому, что потерпевший оставил на столе свой смартфон, к которому была привязана его банковская карта.

Наряд МОВО и сотрудник полиции задержали подозреваемого в краже около одного из домов в деревне Куровицы, а затем передали его сотрудникам 106 отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.